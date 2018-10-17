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Konsolosluk konutunda dikkat çeken 'kuyu' detayı

Konsolosluk konutunda dikkat çeken 'kuyu' detayı

Olay yeri inceleme ekipleri, Suudi Konsolos Uteybi’nin konutuna arama yapmak için girdi. Konsolosluk binasındaki aramalarda bahçede bulunan bir kuyu üzerinde yoğunlaşıldığı öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 22:44 - Güncelleme: 17-10-2018 00:08

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturmada, tüm dikkatler konsolosluğa ait konutun bahçesindeki bir kuyu üzerinde yoğunlaştı. Önceki gece konuta girerek arama yapan ve 4 ayrı DNA örneği üzerinde yoğunlaşan uzman ekiplerin Konsolos Muhammed El Uteybi'nin rezidansında yapacağı arama ise Suudi yetkililerin bulunmaması nedeniyle iptal edildi.

Önceki gece yapılan aramalara biri başsavcı yardımcısı olmak üzere 2 savcı ve uzman polisler katıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, cinayete dair neredeyse delil olabilecek her şeye el koydu. Aramalarda, konsolosluğun çöp konteynerleri dahi boşaltılarak kamyonlara dolduruldu. Bahçedeki topraktan ve binadaki kumaş parçalarından da örnek alındığı öğrenilen soruşturmada elde edilen malzemeler 2 kamyona doldurularak tasnifi yapıldı. Tasnifin ardından tespit edilen 6 DNA örneği incelenmek üzere Halkalı'da bulunan EGM İstanbul  Bölge laboratuvarına gönderildiği öğrenildi.

 

BAŞKONSOLOSLUK TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Aramaların ikinci gününde izin verilen konsolosluk konut armasına ise akşam saatlerinde Başkonsolos'un Türkiye'den ayrılıp ülkesine gitmesinin ardından başlandı. Başlatılan aramalar da  polisin konut bahçesindeki bir kuyuya yoğunlaştığı öğrenilirken, ceset bulmada EGM Köpek Eğitim Merkezi tarafından özel olarak yetiştirilen Blue Malinois cinsi 7 köpekten birisi olan Melo'da arama faaliyetlerine katıldı. 

KANALİZASYONDAN ÖRNEKLER ALINDI

Polis ekiplerinin geçtiğimiz hafta başlattığı arama çalışmalarında, binaya girmeyince incelemeye aldığı konsolosluk yakınındaki kanalizasyondan da örnekler alıp laboratuvara gönderdiği öğrenildi. 

Toplanan delil ve DNA örneklerinin Kriminal laboratuvar'da incelemesi devam ediyor.

Suud Konsolosluğunda inceleme yapılmayacakSuud Konsolosluğunda inceleme yapılmayacakSuud Konsolosluğunda inceleme yapılmayacakSuud Konsolosluğunda inceleme yapılmayacakHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Ata 16 Ekim 2018 23:53 Konsolosluk ta eyer biri öldürüldüyse bu sudiarabistanın sorumluluğundadır.Elçin'in Ülkesine kaçması ise olayın vahim durumunu gösteriyor.Şu ana kadar olayın çoktan çözüldüğünü ancak birtakım pazarlıkların yapıldığı bir süreci izliyoruz.

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