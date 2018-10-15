Konsolosluğu inceleyen polisler böyle görüntülendi!

Cemal Kaşıkçı ile ilgili araştırma yapmak için Suudi Arabistan Konsolosluğuna gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Konsolosluk içinde araştırma yapan polisler, İhlas Haber Ajansı kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde olay yeri inceleme ekibinin konsolosluğu didik didik aradığı görülüyor.

Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını araştırmak için Suudi Arabistan Konsolosluğuna gelen polis ekipleri incelemelerine devam ederken, bir olay yeri inceleme polisinin bahçede fotoğraf çektiği görüldü.

Cemal Kaşıkçı olayını araştıran Türk heyeti, Suudi Arabistan Konsolosluğunda incelemelerini sürdürüyor. İçeride inceleme yapan polisler, ardından konsolosluk bahçesine indi. Bir olay yeri inceleme polisinin bahçede fotoğraf çektiği görülürken, incelemeler devam ediyor.