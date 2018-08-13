Konseri biten Sertap Erener şarkı söylemeye devam etti

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Sertab Erener, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.

Başarılı kariyeri ve güçlü yorumu ile Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sertab Erener, Bodrum Antik tiyatro da hayranları ile buluştu. Ünlü sanatçı akustik müzik enstümanlar eşliğinde ile başladığı konserinde ilk eserlerini vokal ve müzisyenler ile birlikte oturarak seslendirdi. Ünlü sanatçı konserin başında kırık kalpler albümünden karbeyaz, aşk beni, benim hala umudum var, tek başıma, adlı eserleri seslendirdi.

Konseri izleyenler arasında yer alan engelli bir hayranı Sertab Erener şarkı söylerken sık sık ailesinin yardımıyla ayağa kalkıp dansları ile şarkılara eşlik etti. Bu durumu fark eden Erener, ''Senin sevgin kazanabilmek ne büyük bir mutluluk.'' hayranını Antik Tiyatroyu dolduran binlerce hayranına alkışlattı.