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Konkordato ilan eden firmadan alacağını istemeye gidince vuruldu

Konkordato ilan eden firmadan alacağını istemeye gidince vuruldu

Avcılar'da ünlü bir gıda firmasının 3 yöneticisi, konkordato ilan eden firmadan alacaklarını tahsil etmek için gittikleri iş yerinde bacaklarından vuruldu.

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Eklenme Tarihi: 21-10-2018 09:16 - Güncelleme: 21-10-2018 09:16

İFLASTAN önce son hamle olarak uygulamaya konulan konkordato adımı konkordato ilan eden firmayı bir süreliğine korumaya alsa da alacaklı firmaları iflasa sürüklemeye başladı. Ekonomideki kötü gidişatın ardından son iki aydır irili ufaklı onlarca firma ardı ardına konkordato ilan etmeye başladı. Konkordato yüzünden ilk kavga ise  geçen hafta İstanbul’da yaşandı.

GÖRÜŞME KAVGAYA DÖNÜŞTÜ... Sözcü’nün haberine göre, ünlü bir firmanın üst düzey yetkilileri, konkardato ilan eden başka bir firmadan alacaklarını parayı konuşmak için görüşme talep etti. Talepleri olumlu karşılanınca İsmail Ö., Nusreddin Ö. ve Süleyman Ö. 30 Eylül günü Firuzköy’de bulunan Çelikhan İş Merkezi’ne gitti. İş yerinde başlayan alacak verecek tartışması yerini kavgaya bıraktı.

ÜÇ KİŞİYİ BACAKLAINDAN VURDULAR... Silahların çekildiği kavgada Süleyman Ö., Nusreddin Ö. ve İsmail Ö. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

ADLİYEDEN SERBEST KALDILAR... Soruşturma kapsamında yaralıların ifadesine başvuran polis, silahlı saldırganların peşine düştü.  Sürdürülen takipler sonucu Şahin Y., Recep Y., Adem Y. ve Hamit M. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyece serbest bırakıldı.

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