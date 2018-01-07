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Kongreye katılamadı bu fotoğrafı paylaştı

Kongreye katılamadı bu fotoğrafı paylaştı

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böyek, ayak bileğini kırdığı için İzmir il kongresine katılamadı. Böyek, kongre öncesi sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı.

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Eklenme Tarihi: 07-01-2018 19:36 - Güncelleme: 07-01-2018 19:36

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, geçirdiği kaza sonucu ayak bileğini kırdığı için partisinin İzmir İl Kongresi’ne katılamadı.

CHP İzmir Milletvekili Böke, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yazdığı not ile sol ayağının alçılı fotoğrafını paylaştı.

CHP’li Böke, mesajında, "Ayak bileğimi kırdığım için aranızda olamadım. Ama aklım ve yüreğim İzmir'de yol arkadaşlarımla birlikte. İzmir İl Kongremizin Türkiye’nin aydınlık yarınlarına bizi taşıyacak bir kongre olmasını dilerim. Egemenliği Saray’dan geri alışın öncü gücü olacak örgütümüze selam olsun" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Hakkı SORAR 07 Ocak 2018 21:41 Misafir 21:08 sen tam bir AKP'li ağzıyla konuşmuşsun. Ama yanlış konuşmuşsun. İnsan bir nezaketen de olsa, protokol icabı da olsa, usulen de olsa geçmiş olsun der. Ya da görmezden gelir.

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