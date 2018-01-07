Kongreye katılamadı bu fotoğrafı paylaştı

Hakkı SORAR 07 Ocak 2018 21:41 Misafir 21:08 sen tam bir AKP'li ağzıyla konuşmuşsun. Ama yanlış konuşmuşsun. İnsan bir nezaketen de olsa, protokol icabı da olsa, usulen de olsa geçmiş olsun der. Ya da görmezden gelir.