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Kongrede dikkat çeken an! Erdoğan tam salona girdiği anda....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İstanbul Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. Erdoğan salona girdiği sırada küçük bir kız koşarak geldi ve Erdoğan'a sarıldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Öte yandan kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da yapılacak seçimlere değinerek, "24 Haziran’da Türkiye hem yeni yönetim sistemine göre görev yapacak cumhurbaşkanını seçecek, hem de meclisin 600 üyesini belirleyecek. İstanbul 24 Haziran’ın belirleyicisi olacak. İstanbul ne derse Türkiye onu der. Bilindiği gibi 2017 halk oylamasında İstanbul’da yaklaşık 4.5 milyon oy ile yüzde 48.6 düzeyinde bir ‘evet’ oranına ulaşmıştık. O zaman üzüntülüydüm. Çünkü biz yüzde 48.6 ile sandıklardan çıkmamalıydık. Çünkü bu İstanbul’a bizim aşkımızla mukayese edilebilecek başka aşık yoktu. Bu 48.6 önemli bir başarı ama beklediğimizin çok uzağında. AK Parti için İstanbul’un çıtası çok daha yüksektir. Öyle olmak zorundadır. Aksi takdirde Türkiye genelinde hedeflediğimiz düzeye çıkamayız. İyi bir çalışmayla oyumuzun üzerine 1.5 milyon rahat koyabileceğimize ben inanıyorum" diye konuştu.

TÜM KADINLARIMIZI AK PARTİ SAFLARINDA AKTİF ŞEKİLDE YER ALMAYA DAVET EDİYORUZ"

Kadınlara siyasete katılım çağrısında bulunan Erdoğan, "Kadınlarımızı siyasette daha etkili, daha katılımcı, daha yüksek oranlarda temsil edilir şekilde parlamentoda görmek istiyoruz. Buradan tüm kadınlarımızı 24 Haziran’da ve mahalli seçimlerde AK Parti saflarında daha aktif bir şekilde yer almaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Cumhur ittifakının 24 Haziran’da sadece başkanlığı değil, parlamentonun kahir ekseriyetiyle alması gerektiğini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu başarmamız lazım ki özellikle bu ana muhalefete ve terör destekli malum partiye gerekli dersi inşallah 24 Haziran’da verelim" ifadelerini kullandı.

"BAY KEMAL SENİN DİKİLİ AĞACIN VAR MI?"

Konuşmasında muhalefeti eleştiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kentsel dönüşüm diyoruz bakıyorsun ana muhalefet çıkıyor. Rahatsız çünkü. Bu ülkede bunların dikili bir ağacı yok. Bunlar taş taş üstüne koymadılar. Biz istiyoruz ki bir şeyler ortaya konsun. Bunları yapalım. Biz ağaç dikiyoruz, adam kalkıyor yürüyüş yapıyor gezide. ‘Bunlar ağaç söktü’ diyor. Biz milyonlarca, milyarlarca fidan ağaç diktik bu ülkede. Hey bay Kemal senin dikili ağacın var mı? Belediyelerin de dahil olmak üzere kaç tane var onu söyle. Biz Türkiye genelinde fidanlarımızla tarih yazdık. Kuzey Marmara otoyolunun bir parçası olan şimdi en önemli adım 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de inşasına başladık. Orada da Gelibolu ayaklarının temeli atıldı. Lapseki tarafının da kazıklarını da çaktık. İnşallah 5 yıl diyorlar ama biz bunu 4 yılda bitireceğiz. Sıkıntımız yok yola devam ediyoruz. Çanakkale’deki o kopukluğu da gideriyoruz. Asya ve Avrupayı birbirine bağlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul’un bu şehrin en büyük projesi olacağını belirterek, yeni dönemde Kanal İstanbul inşaatının da başlayacağının altını çizdi.

  • Güncel 28 Nisan 2018 15:41
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