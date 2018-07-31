KONDA'nın seçim raporu bomba hangi parti kimden oy aldı?

KONDA, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçlarına ilişkin kapsamlı raporunu açıkladı. 100 sayfalık raporda hangi partiden kime kaç oy gittiği ortaya konuldu.

KONDA'nın seçim raporu bomba hangi parti kimden oy aldı?

KONDA, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçlarına ilişkin kapsamlı raporunu açıkladı. 100 sayfalık raporda, “Seçimin bir kez daha kutuplaşmanın ve kimlik siyasetlerine sıkışmanın teyidi olduğu” tespitine yer verildi. CHP'den HDP'ye yüzde 0,9'luk oy gittiğinin vurgulandığı raporda, Muharrem İnce'nin tüm partilerden oy aldığı ifade edildi. Raporda ayrıca, AK Parti'nin oylarının büyükşehirlerde ortalamanın altına kaldığı da belirtildi.

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KONDA'nın seçim raporu bomba hangi parti kimden oy aldı?

Türkiye siyasetinin ilçelerde belirlendiğini kaydeden KONDA , AK Parti’nin 417 ilçede salt çoğunluğu aldığını ve bu ilçelerdeki toplam seçmen sayısının 16 milyon 597 bini aştığını hatırlatarak, bunun da genel seçmen sayısının yüzde 30’una karşılık geldiğine dikkat çekti. HDP'nin ülke genelinde aldığı oyun üçte biri Güneydoğu ilçelerinden geldi. Raporda, AK Parti’nin ardından ilçelerde etkin siyaset yapan bir başka partinin HDP olduğu belirtilerek şunlar söylendi:

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KONDA'nın seçim raporu bomba hangi parti kimden oy aldı?

“HDP’nin, özellikle güneydoğu ilçelerinde baskın parti olmasının da etkisiyle salt çoğunluğu aldığı 73 ilçe bulunmaktadır. Bu 73 ilçeden aldığı oy ise HDP’nin ülke genelinde aldığı oyun üçte birini oluşturmaktadır.” T24'ten Gonca Tokyol'un haberini yaptığı rapora göre, CHP’nin salt çoğunluk sağladığı ilçelerin sayısı ise 24’te kaldı. İlçelerin yarısında ise hiçbir parti salt çoğunluğu yakalayamadı.

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KONDA'nın seçim raporu bomba hangi parti kimden oy aldı?

24 Haziran’da kullanılan oyların illere göre dağılımını değerlendiren KONDA , son 7 yılda yapılan tüm seçim ve referandumlarda da olduğu gibi, seçmenlerin tercihlerinin üç farklı siyasi coğrafyayı işaret ettiği tespitinde bulundu. Batı sahilleri, Orta Anadolu-Karadeniz ve Güneydoğu-Doğu Anadolu olarak sınıflandırılabilecek bu üç siyasi coğrafyayla ilgili raporda şunlar söylendi:
“Birinci coğrafya CHP’nin var olduğu iller kentleşmiş, metropolleşmiş, kentli gündelik pratiklerin ve modern hayat tarzının ağırlıklı olduğu, ekonomik bakımdan gelişmişlik seviyesi ülke ortalamasından yukarıda olan iller. “İkinci coğrafya AK Parti’nin hakim ya da ağırlıklı olduğu, MHP ve İyi Parti’nin de var olabildiği, muhafazakâr hayat tarzının ağırlıklı olduğu, ekonomik gelişmişlik bakımından ülke ortalaması dolayında olan iller.

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