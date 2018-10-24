Konaklama ücreti ödemekten bıkınca çözümü kamyon evde buldular!

Seyahat ettikleri yerlerde konaklama ücreti ödemekten bıkan Martin Hill ve İona Stewart çifti çözümü taşıbilir bir eve sahip olmakta buldu. Bunun için eBAY'den bir kamyon alan çift, kamyonu bambaşka bir hale getirdi.

Konaklama ücreti ödemekten bıkınca çözümü kamyon evde buldular!

Sosyal medya bu olayı konuşuyor. İngiltere'de yaşayan ve dünyayı gezen iki gezgin çift Martin Hill (38) ve İona Stewart (27) gezdikleri ülkelerde konaklama ücretinden kurtulmak için çözümü bir ekmek kamyonunda buldular. eBAY'den sadece 26 bin TL'ye aldıkları kamyonu seyyar bir eve dönüştüren çifti konuşuyor.

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Konaklama ücreti ödemekten bıkınca çözümü kamyon evde buldular!

Çift, tüm vakitlerini geçireceği bu kamyonu yaşanabilir bir eve dönüştürmek için tam olarak 20 bin sterlin harcadı. Kamyon bir dairede olması gereken her şeye sahip; Lüks bir yatak odası, yaşam alanı, mutfak ve banyo ile donatılmış. Çift için Avrupa'ya seyahat ederken ulaşım sunması da başka bir avantaj

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Konaklama ücreti ödemekten bıkınca çözümü kamyon evde buldular!

Kamyonun bir ev haline gelmesi tam olarak 4 ay sürdü ve çift tüm işçiliği kendi yaptı.

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Konaklama ücreti ödemekten bıkınca çözümü kamyon evde buldular!

Çift Çoğu konaklama biriminden daha ucuz olduğu için beş tonluk kamyonu kullandıklarını söylediler.

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