Konaklama ücreti ödemekten bıkınca çözümü kamyon evde buldular!

Sosyal medya bu olayı konuşuyor. İngiltere'de yaşayan ve dünyayı gezen iki gezgin çift Martin Hill (38) ve İona Stewart (27) gezdikleri ülkelerde konaklama ücretinden kurtulmak için çözümü bir ekmek kamyonunda buldular. eBAY'den sadece 26 bin TL'ye aldıkları kamyonu seyyar bir eve dönüştüren çifti konuşuyor.

Çift, tüm vakitlerini geçireceği bu kamyonu yaşanabilir bir eve dönüştürmek için tam olarak 20 bin sterlin harcadı. Kamyon bir dairede olması gereken her şeye sahip; Lüks bir yatak odası, yaşam alanı, mutfak ve banyo ile donatılmış. Çift için Avrupa'ya seyahat ederken ulaşım sunması da başka bir avantaj