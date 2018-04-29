Kömür arıyorlardı bakın ne buldular

Bolu’nun Yuva köyü sınırları içerisinde yapılan sondaj çalışmalarında yerin 318 metre derinliğinde karbondioksit gazı rezervi bulundu.

Kömür arıyorlardı bakın ne buldular

Bolu’nun Yuva köyü sınırları içerisinde yapılan sondaj çalışmalarında yerin 318 metre derinliğinde karbondioksit gazı rezervi bulundu. Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde 2015 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından kömür arama çalışması yapılmıştı.

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Kömür arıyorlardı bakın ne buldular

Çalışma yapıldığı sırada 318 metre derinlikte gaz patlaması oldu. Yapılan araştırmada gazın karbondioksit gazı olduğu belirlendi. Kömür arama çalışmasında çıkan gazı incelemek isteyen özel bir firmanın yetkilileri, gerekli izinleri alarak Yuva köyü Kocakır mevkiisinde gazın bulunduğu yere sondaj kuyusu açtı.

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Kömür arıyorlardı bakın ne buldular

Açılan sondaj kuyusunun 316’inci metresinde su ile karbondioksit gazına rastlandı. Gaz üzerinde yapılan incelemede, içerisinde hidrojen sülfür bulunmadığı ve yüzde 98 saflıkta olduğu tespit edildi.

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Kömür arıyorlardı bakın ne buldular

Konuyla ilgili açıklama yapan Yuva Köyü Muhtarı Murat Erdoğan, “Gaz ilk çıktığında çalışma gaz çalışması olmadığı için kuyu kapatılmıştı. Daha sonra tekrar kuyu açıldı ve ilk andaki basınç 12 bar civarındaydı. Gaz dışarı sulu halde gelirken, 3-4 gün sonra saf hale dönüştü. Gazın kapasitesi ilk etapta 50 bin ton civarındaydı. Şu anda 15 bin tonlara düştü. Bolu’da böyle bir çalışma yapılıp gazın dışarı çıkarılması bizi sevindirdi” dedi.

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