Komşusu kabusu oldu: Seçimini yap kocandan ayrıl

KIRKLARELİ’nde akıl almaz bir olay yaşandı. jandarmaya başvuran S.A. adlı kadın, komşusu E.Ö.'nün evinin bahçesinde kafasına tabanca dayayıp, "Artık seçimini yap, kocandan ayrıl" diyerek kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. E.Ö., jandarmada ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Olay, Kırklareli'ne bağlı Çekmeköy'de meydana geldi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na başvuran S.A., komşusu E.Ö.'nün evinin bahçesinde kafasına tabanca dayayıp, "Artık seçimini yap, kocandan ayrıl" diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, şikâyette bulundu.
EVİNDE SİLAHLAR TÜFEKLER BULUNDU
Jandarma, kadının şikâyeti üzerine E.Ö.'yü yakalayarak, gözaltına alırken, şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 14 fişek ve 7 mermi ele geçirildi.
SERBEST BIRAKILDI
E.Ö., jandarmada ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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