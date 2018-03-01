Komşuları rahatsız olmasın diye dolapta zurna çalan kız

Düğünlerde yaşlı erkeklerin çalmasına alışık olduğumuz zurnayı bu defa Samsun'da yaşayan 15 yaşındaki Rümeysa çalıyor. Zurna konusunda ön yargı olduğunu belirten genç kız: "Kızlar zurna çalmaz düşüncesi var, ben bunu yenmek istedim." dedi.

Zurnanın çıkardığı sesten binada yaşayan komşuların rahatsız olduğunu söyleyen Rümeysa şikayetleri engellemek içinse kıyafet dolabında zurnasını çalıyor. 15 yaşındaki genç kız bu durumu da:"Ben bunu test ettim, dolabın içinde ses sürekli gidip geldiği için dışarı fazla ses çıkmıyor." sözleriyle açıkladı.

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