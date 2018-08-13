Komşuları Cem Özer'i çileden çıkardı: S*ktirin gidin!

Cem Özer annesine bakmadığı, ilgilenmediği yönünde bir takım iddialar ortaya atan komşularına sert çıktı. Sosyal medya hesabından bir yazı paylaşan Özer, "S..tirin gidin saygısız, pabucumun hayvanseverleri ve beyanat meraklısı riyakar komşular" dedi.

Bildiğiniz üzere oyuncu ve sunucu Cem Özer geçtiğimiz günlerde 90 yaşındaki annesini talihsiz bir kalp krizi sonucu kaybetmişti. Olayın ardından Cem Özer'in komşuları tarafından birtakım iddialar ortaya atıldı. Onur Akay köşesinde Cem Özer'in komşularının ortaya attığı iddialara yer verdi. Özer'in komşularının “Cem Özer annesi ile hiç ilgilenmiyor, aramıyor, sormuyor. Arsaluş İçtilop'un kedi ve köpekleri dışında kimsesi yok. Twitter

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"Geçtiğimiz günlerde bakımsızlık nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Daha sonra taburcu olan Arsaluş İçtilop, bugün evinde kalp krizi geçirerek vefat etmiş ve sandalyeden düşmüş şekilde bulundu. Vefat haberini Cem Özer'e vermek için aradık ama yine ulaşamadık. Defalarca mahalleli Cem Özer'i aradı şu kadına sahip çıkın dedi ama hiçbir zaman Cem Özer dönüş yapmadı. " Twitter

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Şu an olay yerine savcı bekleniyor ve daha sonra Çınarcık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılacak” şeklinde yaptığı açıklamaların yayınlanmasından sonra, Cem Özer Instagram adresinden komşularına küfürlü bir mesaj yayınlayarak sert tepki gösterdi.



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