Komşuda tarihi anlaşma onaylandı! O ülkenin adı değişti

Gelen bilgilere göre Yunan parlamentosu, Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olmasını öngören anlaşmayı imzaladı.

Yunanistan'ın kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunması ve tarih mirası iddiaları üzerindeki çekişme nedeniyle "Makedonya Cumhuriyeti" adına karşı çıkmasından kaynaklanan ve kamuoyunda "isim sorunu" olarak da bilinen meselenin çözümünde sona gelindi.

Yunan Meclisinde az önce onaylanan anlaşmayla; yoğun müzakerelerin, çöken koalisyonun ve olaylı gösterilerin ardından iki ülke arasında 1991'den bu yana süregelen sorun neredeyse çözüme kavuştu.

Meclisteki onay, iki ülke arasında devam eden müzakerelerin sonucu "Prespa Anlaşması" için son düzlük anlamına geliyor.Anlaşmanın kabul edilmesinin ardından yeni ismiyle "Kuzey Makedonya" için Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliklerinin önünün açılması hedefleniyor.