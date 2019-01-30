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KOMEK kayıtları son gün 2019 ne zaman bitiyor?

KOMEK kayıtları son gün 2019 ne zaman bitiyor?

KONYA'da yaşayan binlerce vatandaş KOMEK kayıtları 2019 yılında ne zaman, KOMEK kursları ne zaman başlıyor sorularının yanıtını aramaya başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) başvuruları 21 Ocak'ta başladı ve kayıtlar 3 Şubat'ta sona erecek.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 12:50 - Güncelleme: 30-01-2019 12:00

KOMEK kayıtları ne zaman başlıyor 2019 yılı KOMEK bursları ne zaman soruları özellikle Konya'da yaşayan vatandaşların gündeminde. Her yaş grubu be her meslek dalından vatandaşları bir araya getiren KOMEK başvuruları bugün yani 21 Ocak pazartesi günü başladı. 15 gün sürecek olan KOMEK başvuruları 4 Şubat'ta sona erecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ve ASEM’in bugüne kadar 660 bin mezun verdiğini belirterek, bütün Konyalıları bu dönem çok sayıda yeni branş eklenen KOMEK ve ASEM’E kayıt yaptırmaya davet etti. 

KOMEK VE ASEM KURS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR: Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) bahar dönemi kayıtları 21 Ocak’ta başlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ile ASEM’in toplumun her kesiminden, her yaş grubundan, her eğitim düzeyinden vatandaşları bir araya getirdiğini, verilen eğitimlerin yanı sıra düzenlenen birçok etkinlikle de Konya’nın en önemli sosyal ve kültürel kurumu haline geldiğini söyledi.

KOMEK KONYA KURS MERKEZLERİ NEREDE: Başkan Altay, “Ücretsiz sanat ve meslek eğitimleri ile Konyamız'da bugüne kadar yüz binleri kucakladık. KOMEK ve ASEM, verilen eğitimler sayesinde kursiyerlerini meslek sahibi yaparken hem sosyal hayatlarına katkı yapıyor, hem de iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya katkı sağlıyor. Bugüne kadar KOMEK ve ASEM’den 660 bin kardeşimizi mezun verdik, 402 branşa ulaştık. Bu yıl da Kadınhanı ve Ahırlı’da olmak üzere iki ilçemizde ilk kez ASEM’imiz hizmet vermeye başlayacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, meslek edindirme alanında Türkiye’ye model olan KOMEK ve ASEM’in bu dönem de Konya’nın dört bir yanında talep edilen tüm alan ve meslek guruplarında faaliyette olacağını vurgulayarak bütün Konyalıları KOMEK ve ASEM’e kayıt yaptırmaya davet etti.

KOMEK KURS MERKEZLERİ NEREDE: KOMEK kurs merkezlerinin detaylı adresleri ve iletişim numaraları aşağıda..

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