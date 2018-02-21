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Komedi Dans Üçlüsünün ünlü ismi şimdi taksicilik yapıyor

Dans grubu Komedi Dans Üçlüsü ile bir dönem televizyon ve özel programlarda sahne alan Murat Akkaya, İzmir'de taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağlıyor.

ODTÜ'deki öğrenciliği sırasında dansa gönül veren Akkaya, 1986 yılında Erol Köse ve Hakan Rullas ile Komedi Dans Üçlüsü adlı grupta yer aldı. Dönemin ünlü şarkılarını kendilerine özgü dans ve koreografiyle birleştiren grup, sahne şovlarıyla kısa sürede herkesin gönlünde taht kurdu. Grup üyeleri, müzik albümüne imza attı, Anadolu'nun birçok kentinde hayranlarıyla buluştu. 1998 yılında ailesinin yaşadığı İzmir'e dönme kararı alan ve burada da farklı sanatçılarla sahneye çıkan Akkaya, bu süreçte tiyatroyla da ilgilendi.

Komedi Dans Üçlüsü adlı grupla bir dönem gönüllerde taht kuran Murat Akkaya, yaşamını İzmir'de taksi şoförlüğü yaparak sürdürüyor. Taksi durağındaki mesai arkadaşlarının "dansçı Murat" diye seslendiği Akkaya, sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor.

"TAKSİDE HER ŞEYİ ÇOK İYİ GÖZLEMLİYORUM" Murat Akkaya, AA muhabirine yapığı açıklamada, hayatı boyunca hep mutlu olduğu işlerle ilgilendiğini söyledi.

İzmir'e döndükten sonra bir süre sahne çalışmalarına devam ettiğini anlatan Akkaya, şöyle konuştu:

"Tiyatro sahnesinde ve taksi durağında kendimi çok mutlu hissediyorum. Taksi şoförlüğünün çok farklı bir meslek olduğunu da yapmaya başlayınca öğrendim. Takside her şeyi çok iyi gözlemliyorum, benim için tiyatroya da bir malzeme oluyor çünkü memleket haberi almak için ya berberle ya da taksi şoförüyle konuşursunuz çünkü onlar sürekli hareket halindedir."

Akkaya, müşterileriyle genelde Komedi Dans Üçlüsü yıllarından konuştuklarını anlattı.

Taksi durağına ilk geldiği ilk günü hala unutamadığını belirten Akkaya, "Arkadaşlarım ilk başta 'bu senin işin değil sen tiyatrocusun' dediler. Taksi şoförlüğü zor bir iş. En başta yadırgadılar ama sonra benimsediler. 2,5 yıldır buradayım. Karşıyaka'da kimse mesleğimi yadırgamıyor. Müşterilerim de benden memnun, arada bir de bahşiş bırakıyorlar." dedi.

"SAYESİNDE TİYATROYU SEVDİK" Köse ve Rullas ile nostalji amacıyla yeniden seyircinin karşısına çıkabileceğini dile getiren Akkaya, taksi şoförlüğünden kalan zamanlarında tiyatro çalışmalarına ağırlık verdiğini aktardı.

Çamlık Taksi Durağı Başkanı Aslan Kalkan da Akkaya'nın durakta işe başlamasına çok şaşırdığını belirtti.

Akkaya'nın, kendilerine çok katkısı olduğunu ifade eden Kalkan, "Onun sayesinde tiyatroyu sevdik, mümkün mertebe farklı oyunlara gitmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Taksi şoförü Gürkan Bozkurt da gençliğinde Komedi Dans Üçlüsü'nün hayranı olduğunu, şimdi grubun bir üyesiyle aynı durakta çalışmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Bir dönemin yıldızıydı şimdi taksi şoförlüğü yapıyor!

 

  • Güncel 21 Şubat 2018 15:14
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