Komando eğitiminde bir gün nasıl geçiyor? Çarpıcı fotoğraflar...

Türkiye en özel birliklerinden biri olan Kayseri 1. Komando Tugayı personeli, Erciyes Dağı eteklerinde, zorlu doğa şartlarında gerçek mermilerle sıkı bir eğitimden geçiriliyor. Sabah sporu ve kahvaltıyla güne başlayan mavi bereli paraşütçü komandolar, sızma parkurunda gerçek mermiler ve patlayıcılar arasında düşman mevzilerine sızıyor. El Yapımı Patlayıcı (EYP) dershanesinde el yapımı patlayıcılar konusunda, uygulamalı olarak patlayıcı tuzaklı eğitimden geçirilen komandolara düşük çaplı patlayıcılarla tuzaklanmış bina girişleri, pencereleri, Türk bayrağı, kitaplar, ev eşyaları tek tek gösteriliyor.