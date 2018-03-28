Komando eğitiminde bir gün nasıl geçiyor? Çarpıcı fotoğraflar...

Türkiye en özel birliklerinden biri olan Kayseri 1. Komando Tugayı personeli, Erciyes Dağı eteklerinde, zorlu doğa şartlarında gerçek mermilerle sıkı bir eğitimden geçiriliyor. İşte komandoların eğitiminin bir günü...

Komando eğitiminde bir gün nasıl geçiyor? Çarpıcı fotoğraflar...

Türkiye en özel birliklerinden biri olan Kayseri 1. Komando Tugayı personeli, Erciyes Dağı eteklerinde, zorlu doğa şartlarında gerçek mermilerle sıkı bir eğitimden geçiriliyor. Sabah sporu ve kahvaltıyla güne başlayan mavi bereli paraşütçü komandolar, sızma parkurunda gerçek mermiler ve patlayıcılar arasında düşman mevzilerine sızıyor. El Yapımı Patlayıcı (EYP) dershanesinde el yapımı patlayıcılar konusunda, uygulamalı olarak patlayıcı tuzaklı eğitimden geçirilen komandolara düşük çaplı patlayıcılarla tuzaklanmış bina girişleri, pencereleri, Türk bayrağı, kitaplar, ev eşyaları tek tek gösteriliyor.

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Komando eğitiminde bir gün nasıl geçiyor? Çarpıcı fotoğraflar...

Sabah sporu ve kahvaltıyla güne başlayan mavi bereli paraşütçü komandolar, sızma parkurunda gerçek mermiler ve patlayıcılar arasında düşman mevzilerine sızıyor.

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Komando eğitiminde bir gün nasıl geçiyor? Çarpıcı fotoğraflar...

Komandolar, tam teçhizatlı olarak dağcılık parkurunda, iplerle geçiş yapıp, yaklaşık 10 metrelik kuleden iniyor.

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Komando eğitiminde bir gün nasıl geçiyor? Çarpıcı fotoğraflar...

EYP dershanesinde el yapımı patlayıcılar konusunda, uygulamalı olarak patlayıcı tuzaklı eğitimden geçirilen komandolara düşük çaplı patlayıcılarla tuzaklanmış bina girişleri, pencereleri, Türk bayrağı, kitaplar, ev eşyaları tek tek gösteriliyor.

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