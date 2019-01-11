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Komagene çiğ köftenin sahibi Murat Sivrikaya İzmir'de yakalandı

Komagene çiğ köftenin sahibi Murat Sivrikaya İzmir'de yakalandı

İZMİR 'den bir son dakika operasyon haberi geldi. İzmir'den gelen sondakikaya göre Komagene çiğ köftenin sahiplerinden FETÖ firarisi Murat Sivrikaya İzmir'de sahte kimlikle yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 10:26 - Güncelleme: 11-01-2019 10:26

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığınca, Komagene çiğ köftenin sahiplerinden FETÖ firarisi Murat Sivrikaya'nın İzmir'de sahte kimlikle yakalandığı açıklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

EVİNİN ÖNÜNDE OTOMOBİLİNE BİNERKEN YAKALANDI: Komagene çiğ köfte işletmeler zincirinin sahibi olan ve aynı zamanda kanun hükmünde kararname ile kapatılan İzmir İşadamları Derneği'nin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevinde bulunan, bir süredir de hakkında FETÖ'den yakalama kararı bulunan Murat Sivrikaya, evinin önünde otomobilini hareket ettirmek üzereyken gözaltına alındı.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI: Sivrikaya'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı öğrenildi. Murat Sivrikaya, Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

KOMAGENE'NİN DİĞER ORTAĞI DA TUTUKLU: Türkiye genelinde 900’e yakın şubesi bulunan ve sektörün en büyüğü konumundaki ünlü çiğköfte markası Komagene’nin ortaklarından Çetin Tekdemir (45) de soruşturma kapsamında 8 Eylül’den bu yana tutuklu.

BANK ASYA'YA PARA YATIRMIŞ: Çetin Tekdemir’in, TUSKON dosyasında yer aldığı ve bir ara kaynak sıkıntısı içinde olan Bank Asya’nın finansal olarak güçlendirilmesi için bankadaki hesabına para yatırdığı ortaya çıkmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Ocak 2019 11:07 Hava Kuvvetleri Komutanlığı sürpriz bir ayrılık haberiyle çalkalanıyor. Eskişehir Hava Harekât Merkezi ve JFAC Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay emekliliğini istedi.

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