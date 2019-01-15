Kolundaki kılları görünce kadın olmadığını anladı! Hemen polise haber verdi

DİYARBAKIR'da Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesi, pazar akşamı çarşaflı ve silahlı bir soyguncu tarafından soyuldu. Fakat market çalışanlarını kurusıkı tabancayla tehdit ederek, kasadaki 15 bin lirayla kaçan soyguncu, taksicinin dikkati sayesinde 10 dakikada yakayı ele verdi.

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