Kolundaki kılları görünce kadın olmadığını anladı! Hemen polise haber verdi

Diyarbakır'da bir taksici, aracına çarşaflı bir şekilde binen soyguncu Tayfın S.,'nin kolundaki kılları fark edip polise haber verince soyguncu 10 dakika içerisinde yakalandı.

Kolundaki kılları görünce kadın olmadığını anladı! Hemen polise haber verdi

DİYARBAKIR'da Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesi, pazar akşamı çarşaflı ve silahlı bir soyguncu tarafından soyuldu. Fakat market çalışanlarını kurusıkı tabancayla tehdit ederek, kasadaki 15 bin lirayla kaçan soyguncu, taksicinin dikkati sayesinde 10 dakikada yakayı ele verdi.

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Kolundaki kılları görünce kadın olmadığını anladı! Hemen polise haber verdi

Kendisini kamufle etmek için çarşaf giyen Tayfun S., taksiciyle, sesini incelterek konuştu. Ancak marketin yakınına gelen taksi sürücüsü, ücret almak için elini uzatan Tayfun S.'nın kolundaki kılları fark etti.

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Kolundaki kılları görünce kadın olmadığını anladı! Hemen polise haber verdi

Tayfun S.'den şüphelenen taksici, '155 Polis İmdat' hattını arayarak aracına çarşaflı bir kişinin bindiğini, para uzattığı sırada bu kişinin erkek olduğu ihbarında bulundu.

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Kolundaki kılları görünce kadın olmadığını anladı! Hemen polise haber verdi

İhbarın ardından harekete geçen polis, mobese kameralarından Tayfun S.'nin yerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, taksicinin dikkati sayesinde Tayfun S.'yi olaydan 10 dakika sonra yakaladı.

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