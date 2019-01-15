Kolundaki kılları görünce kadın olmadığını anladı! Hemen polise haber verdi

DİYARBAKIR'da Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesi, pazar akşamı çarşaflı ve silahlı bir soyguncu tarafından soyuldu. Fakat market çalışanlarını kurusıkı tabancayla tehdit ederek, kasadaki 15 bin lirayla kaçan soyguncu, taksicinin dikkati sayesinde 10 dakikada yakayı ele verdi.
Kendisini kamufle etmek için çarşaf giyen Tayfun S., taksiciyle, sesini incelterek konuştu. Ancak marketin yakınına gelen taksi sürücüsü, ücret almak için elini uzatan Tayfun S.'nın kolundaki kılları fark etti.
İhbarın ardından harekete geçen polis, mobese kameralarından Tayfun S.'nin yerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, taksicinin dikkati sayesinde Tayfun S.'yi olaydan 10 dakika sonra yakaladı.
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