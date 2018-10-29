Koltuk altı kararması nedir? Kararmayı gidermek için 3 basit yöntem

Özellikle kadınların şikayetçi olduğu koltuk altı kararmasının sebepleri nelerdir? Koltuk altını beyazlatmak için ne yapılmalı? İşte cevapları...

Zaman içerisinde yaşa bağlı olarak ya da kullanılan ilaçlar, traşlamaya bağlı olarak koltuk altları kararmaktadır. Kararan koltuk altlarınızı beyazlatmak düşünüldüğü kadar da zor değil. Evde uygulayacağınız bir kaç basit yöntemle koltuk altlarınızın rengi açılacak ve kısa süre içerisinde de beyazlayacaktır. Twitter

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OKSİJENLİ SU YÖNTEMİ

Kararmış koltuk altlarından kurtulmanın en etkili yollarından birisi oksijenli su kullanmaktır. Bu doğal ürün tüm leke çeşitlerinin kaybolmasına yardımcı olur ancak olası bir alerjik reaksiyondan kaçınmak için temkinli bir şekilde kullanmalısınız. Twitter

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Cildi tahriş etmemek için düşük yoğunlukta kullanılması önerilir, ancak yüksek yoğunlukları da deneyebilirsiniz. Yalnızca söz konusu bölgeye uygulayın, 10 dakika beklettikten sonra soğuk su ile durulayın. Twitter

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