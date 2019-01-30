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Kolonoskopi 20 dakika sürüyor öncesinde ve sonrasında neler oluyor

Kolonoskopi 20 dakika sürüyor öncesinde ve sonrasında neler oluyor

Ucunda ışık bulunan, esnek bir alet aracılığı ile yapılan kolonoskopi bağırsaklardaki rahatsızlıkların kesin teşhisi açısından hayati önem taşıyor. Peki kolonoskopi öncesinde nasıl bir diyet yapılıyor, operasyon ne kadar sürüyor ve sonrasında neler oluyor.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 01:25 - Güncelleme: 30-01-2019 01:25

Acıbadem Adana Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Türker Egesel, ürkütücü bir işlem gibi görünse de kolonoskopinin artık çok daha konforlu şartlarla yapıldığını ve bu incelemeyle bağırsaklardaki rahatsızlıkların kesin teşhisi açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Türker Egesel, özellikle sindirim sistemi rahatsızlıklarının genellikle 50 yaş civarında daha belirgin hale geldiğini ifade ederek, “Uzun süren şişkinlik, kabızlık, ishal, kilo kaybı gibi durumların yaşa bakılmaksızın kolonoskopi gerekir. Nasıl ki 40 yaşını geçen kadınların mutlaka mamografi yaptırması gerekiyorsa 50 yaşını geçen herkesin, hiçbir şikayeti olmasa dahi muhakkak kolonoskopi yaptırması gerekiyor” dedi.

Kolonoskopi artık konforlu
Egesel, ilk duyulduğunda ürkütücü bir işlem gibi gelse de kolonoskopinin artık çok daha konforlu şartlarla yapılan incelemeyle bağırsaklardaki rahatsızlıkların kesin teşhisi açısından hayati önem taşıdığını kaydetti.

Anesteziyle yapılıyor
Ucunda ışık bulunan, esnek bir alet aracılığı ile yapılan kolonoskopi işleminin son teknolojik gelişmeler sayesinde kısa süreli anesteziyle, patolojik ön tanıya bile imkan tanıyan oldukça detaylı görüntüler sağladığının altını Çizen Dr. Egesel, “Hastanın yaşına ve rahatsızlığına bağlı olarak erişkin gastroenteroloğu, pediatrik gastroenterolog, formal eğitim almış iç hastalıkları uzmanı veya genel cerrahi uzmanı tarafından yapılabilen ve ortalama 10 ila 20 dakika süren kolonoskopi işleminin başarıya ulaşması için öncelikle bağırsaklarda iyi bir temizlik süreci şart” diye konuştu.

İşleme hazırlık için özel diyet
Kolonoskopi işleminden 3-4 gün önce hekim tarafından verilen diyete sadık kalınmasının önemli olduğunu vurgulayan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Türker Egesel, hastanın yaşına, başka bir rahatsızlığı ve kullandığı ilacı olup olmadığına bakılarak en uygun bağırsak temizleyici ile temizlik işleminin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Kolonoskopiden sonra ne oluyor?
İyi temizlenmiş bir bağırsakta hem kolonoskopi süresinin daha da kısalıyor hem de görüntülerin tanısal değeri daha yüksek olduğunu söyleyen Egesel, şunları kaydetti:
“Kolonoskopi sonrası ortalama 1 saat kadar hastanın dinlenmesi gerekiyor. İşlem sonrasında 4 saate kadar hafif bir gaz rahatsızlığı görülebiliyor ancak belirgin bir ağrı beklenmiyor. Verilen bağırsak temizleyicilerinin etkisiyle bazı hastalarda ağrı ve gaza duyarlılık artabileceğinden işlemden sonraki 3 gün boyunca ağır yemeklerden kaçınılması tavsiye ediliyor.”

50 yaşından sonra her 5 yılda bir tekrar
Kolonoskopi sonrası herhangi bir patoloji saptanmasa bile 50 yaş üstü hastalarda her 5 yılda bir işlemin tekrarlanması öneriliyor. 50 yaş altı bireyler için bu aralığın 7-10 yıl olabileceğini söyleyen Dr. Türker Egesel, ailesinde kolon kanseri öyküsü olanlarda kolonoskopi yapılma yaşının ise kanserin ortaya çıkış yaşına bağlı olarak hesaplandığını ifade etti.
Egesel, “Örneğin ailede 57 yaşında kolon kanseri gelişimi olan bir hasta varsa diğer aile üyelerinin kolonoskopik tarama yaşı 47 olmalıdır” dedi.

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