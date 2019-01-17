  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kolombiya’da bilanço artıyor: Onlarca ölü ve yaralı var!

Kolombiya’da bilanço artıyor: Onlarca ölü ve yaralı var!

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bulunan bir polis okuluna terfi töreni sırasında, düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 10’a, yaralı sayısı 41’e yükseldi. Devlet Başkanı Ivan Duque yaptığı açıklamada, “Teröre boyun eğmeyeceğiz” dedi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 17-01-2019 21:46 - Güncelleme: 17-01-2019 21:46

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bulunan General Santander Polis Okulu’na, terfi töreni sırasında düzenlenen bombalı saldırıda bilanço yükseldi. Yetkililer ölü sayısının 10’a sayısının 41’e yükseldiğini açıkladı.

Şehrin farklı bölgelerinden bile hissedilen patlama yerel saatle 09.30 civarında meydana geldiği öğrenildi. Patlamanın olduğu saatlerde polis okulunda terfi ve madalya töreni vardı. Yetkililer olayı terörist saldırı olarak nitelendirdi. Başka bir saldırının önlenmesi adına bölgeye giriş yolları kapatıldı.

Görgü tanıkları, polis okuluna gelen bir otomobilin dur ihtarına uymadığı ve daha da hızlanarak aracı tesislerin duvarına çarptırarak patlattığını dile getirdi. Saldırganın da öldüğü olayda kullanılan otomobilin içinde bulunan patlayıcının cinsi henüz saptanamadı.

Gezisini iptal eden Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque başkente geldi. Duque yaptığı ilk açıklamada, “Kolombiya üzgün, ancak şiddete boyun eğmeyecek. Bu sefil bir terör eylemidir” dedi.

SALDIRGAN TÖREN ALANINA GİRMEYE ÇALIŞTI

Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa ölenlerin sayısının 10’a yükseldiğini, ölenlerden 4’ünün kadın olduğunu açıkladı. Penalosa, “Terör saldırıları; Paris, Madrid, Londra'da da görülüyor. Bu olaydan kimin sorumlu olduğunu gözden geçireceğiz” ifadelerini kullandı

Ağır şekilde yaralanan 6 kişinin, El Tunal Hastanesinde acil serviste olduğu bildirildi.

Bombalı terör eylemi sırasında Choco kentinde bulunan Duque, acilen başkente dönerken Quibdo'da gerçekleştirmeyi planladığı Güvenlik Konseyi’ni de iptal ettiğini duyurdu.

FARC LİDERİNİN AÇIKLAMASINDAN 5 GÜN SONRA

Bu eylem, 2016'nın sonunda FARC terör örgütü ile hükümet arasında yapılan barış antlaşmasından sona yaşanan en ciddi saldırı olarak açıklandı. Saldırının FARC'ın eski lideri Ivn Mrquez’in, silah bırakmanın hata olduğunu söylediği videoyu yayımlamasından 5 gün sonra olması dikkat çekti.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kolombiya’da bilanço artıyor: Onlarca ölü ve yaralı var! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Bogotalar 17 Ocak 2019 22:06 Habercilikte cigir acmissiniz yine!

    CEVAP YAZ 0 3
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro