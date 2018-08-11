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Kolları olmayan zanlı öyle bir halde yakalandı ki...

Kolları olmayan zanlı öyle bir halde yakalandı ki...

KIRKLARELİ'ndeki denetimler sırasında durdurulan ve iki kolu olmadan araç kullandığı görülen sürücünün, çeşitli suçlardan arandığı, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 14:11 - Güncelleme: 11-08-2018 14:11

Kırklareli'ndeki denetimler sırasında durdurulan ve iki kolu olmadan araç kullandığı görülen, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen sürücü, gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, İstanbul yolunun 5. kilometresinde trafik denetimi yapan Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 RVZ 29 plakalı kamyoneti durdurdu.

Sürücü Tuncer Varlı'nın (38), dirseklerden itibaren iki kolunun olmadığını gören ekipler, şaşkınlık yaşadı. 

Nüfus cüzdanı ve araca ait belgelerin de yanında olmadığını belirten sürücü, polis merkezine götürüldü.

İncelemede, şüphelinin "Başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma", "resmi belgede sahtecilik", "hırsızlık", "Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet" gibi suçlardan arandığı, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. 

Şüphelinin iki yıl önce kablo hırsızlığı yaptığı esnada elektrik akımına kapılması sonucu yaralandığı, kollarının dirseklerden itibaren kesildiği öğrenildi. 

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, işlemleri için Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

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