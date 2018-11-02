Kolları olmayan ressam ağzıyla Cumhurbaşkanlarının portresini çizdi

NKARA''da henüz 6 yaşındayken oyun için çıktığı yüksek gerilim direğinde iki kolunu kaybeden Yusuf Akgün (33), yıllardır ağzıyla çizdiği karakalem portre çalışmalarıyla görenleri şaşırtıyor.

Kolları olmayan ressam ağzıyla Cumhurbaşkanlarının portresini çizdi

Iğdır'da oturan Emine ve Yahya Akgün çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Yusuf Akgün, henüz 6 yaşındayken oyun oynamak için çıktığı yüksek gerilim direğinde elektrik çarpması sonucu iki kolunu kaybetti. Yusuf Akgün, daha sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle ailesi tarafından Ankara’da Pursaklar Çocuk Esirgeme Kurumuna verildi. Pursaklar ilçesinde eğitimine başlayan Yusuf Akgün, 8 yaşında sınıf arkadaşlarının el hareketlerini izleyerek ve öğretmeninin desteği ile önce ağzıyla yazı yazmaya başladı.

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Kolları olmayan ressam ağzıyla Cumhurbaşkanlarının portresini çizdi

Arkadaşlarının desteğiyle ağzıyla yazı yazmayı geliştiren Akgün, bir süre sonra resim yapmayı keşfetti. İki kolu olmamasına rağmen ağzıyla resim çizmeye başlayan Yusuf Akgün, üniversite yıllarına kadar kara kalem portre çalışmalarını geliştirdi. Önce Yeşilçam'ın önemli oyuncularından oluşan 60 parçalık bir koleksiyon oluşturan Akgün, sonrasında geçtiğimiz şubat ayında başladığı çalışma ile cumhuriyetin ilanından bugüne kadar görev yapan cumhurbaşkanlarının resmini çizdi.

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Kolları olmayan ressam ağzıyla Cumhurbaşkanlarının portresini çizdi

‘ARKADAŞLARIM GİBİ HIZLI YAZMAYA ÇALIŞTIM’
Demirören Haber Ajansı’na (DHA) çalışmalarıyla ilgili veren Akgün, "Resim, benim hayatıma kırılan ayağınızın iyileşmesi döneminde bir baston gibi önceleri destek oldu, sonrasında ise parçam haline gelmeye başladı. Yani ağzımla yazı yazmak, çizim yapmak normal bir duruma geldi. Mesela öğretmenlerim okul sıralarında benim gözüme bakmasın diye bende arkadaşlarım gibi hızlı yazmaya çalışırdım. Bunu devam ettire ettire normal bir insan nasıl ellerini kullanabiliyorsa bende ağzımı kullanmaya ve geliştirmeye başladım" dedi.

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Kolları olmayan ressam ağzıyla Cumhurbaşkanlarının portresini çizdi

'TİTİZ BİR ÇALIŞMA OLDU'
Yaşamı boyunca sergiler açtığını söyleyen Yusuf Akgün, şöyle devam etti: "Benim bir tarz kazanmam gerekiyordu. Biraz daha çıraklıktan ustalığa doğru giderek karakter portreciliğine yönlendim. Bundan önce 60 parçalık Yeşilçam’ın aktör ve aktrislerinden oluşan bir koleksiyondu. Devamında ortaya çıkan portreler cumhuriyetimizin cumhurbaşkanları Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayıp Recep Tayyip Erdoğan'a kadar getirdiğim bir koleksiyon çalışmam oldu. Bu çalışmaya geçtiğimiz şubat ayında başladım, Temmuz ayında tamamladım. Bu biraz daha titiz bir çalışma oldu. Çünkü Yeşilçam’dan sonra karakter portreciliğinde daha detaylara girebileceğimi gördüm. Örneğin bir kravatın detayları, bir gözün içerisindeki detaylar. Bunlara daha çok dikkat etmeye başladım Kendimden bir şeyler katarak bu noktaya getirdim."

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