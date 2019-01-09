Kolin İnşaat kimin İstanbul Havalimanı ortaklığından niye çekiliyor?

Kolin İnşaat'ın İstanbul Havalimanı'ndaki paylarının yüzde 20 hissesini Kalyon’a devredebileceği belirtiliyor.

Açıklamada şöyle denildi:

-'Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu önemli mega projelerden biri olan İstanbul Havalimanı'nın sıfır noktasından itibaren ortakları arasında yer alan kuruluşumuz, bu yatırımın projenin tamamlanma aşamasına gelmesi ve işletmeye açılmasıyla birlikte yeni bir değerlendirmeye gitme kararı almıştır. Kolin İnşaat olarak farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA’daki ortaklarımızla İGA’daki hisselerimizin devri üzerine görüşmeleri sürdürdüğümüzü bildirmek isteriz.

İGA ortakları kimler?

Geçen Aralık ayında yapılan genel kurulda sermayesi 7 milyar 368 milyon TL'ye yükseltilen İGA Havalimanı AŞ 7 Ekim 2013 günü kuruldu. Şirketin kuruluşunda yer alan 5 ortak da eşit hisseye sahip oldu. İGA Havalimanı AŞ’nin ortakları Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, Limak İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon Havacılık İnşaat yüzde 20’şer pay sahibiydi.

Kolin inşaat kimin?

1977 yılında kurulan Kolin İnşaat'ın sahibi, Naci Koloğlu'dur. Müteahhitlik ve enerji şirketi Kolin’in Yönetim Kurulu Başkanıdır. Naci Koloğlu, Elazığ doğumludur.





Yıllık 1.5 milyar dolarlık ciroya sahip olan Kolin Şirketler Grubu'nun iş portföyünde, ulaştırma, altyapı, tarım, enerji, bina, konut ve endüstriyel tesis projeleri var. Kolin İnşaat, Libya’dan Azerbaycan, Uganda ve Sırbistan’a kadar yayılan geniş bir coğrafyada hizmet veriyor. Grup, konutun yanı sıra sulama baraj, enerji ve altyapı projeleri yapıyor.