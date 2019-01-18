Koleksiyonu inceleyen araştırmacılar şoke oldu! Yıllardır kimse fark etmemiş

Bodrum Deniz Müzesi'ndeki 7 bin deniz kabuğunun yer aldığı koleksiyonu inceleyen araştırmacılar, öyle bir deniz kabuğuna rastladılar ki şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Koleksiyonu inceleyen araştırmacılar şoke oldu! Yıllardır kimse fark etmemiş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Hasan Güleşçi isimli iş insanı, 40 yıl boyunca 130 ülkeden topladığı 7 bin deniz kabuğunun yer aldığı koleksiyonunu 6 yıl önce dünyanın en büyük deniz müzesi olan Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışladı. Fakat deniz kabuklarından birinin öyle bir özelliği çıktı ki araştırmacılar hayrete düştü.

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Koleksiyonu inceleyen araştırmacılar şoke oldu! Yıllardır kimse fark etmemiş

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden gelen Paleontolog Serdar Mayda ve ekibi tarafından deniz kabukları incelemeye alındı. Deniz kabuklarını inceleyen ekip koleksiyonun içinde bulunan 46 deniz kabuğunun fosil olduğunu görünce detaylı bir şekilde araştırma başlattı.

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Koleksiyonu inceleyen araştırmacılar şoke oldu! Yıllardır kimse fark etmemiş

460 Milyon Yıllık Çıktı: Yaptıkları çalışmalar sonucunda Mayda ve ekibi şok oldu. Deniz kabuklarının içerisinde 1 milyon yılla 460 milyon yıl arasında değişen fosiller olduğu tespit edildi. Ekibi en çok heyecanlandıran ise 460 milyon yıllık deniz kabuğu oldu.

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Koleksiyonu inceleyen araştırmacılar şoke oldu! Yıllardır kimse fark etmemiş

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, “Bu çalışmayı Bodrum Deniz Müzesi yetkilileri ve İzmir Tabiat Tarihi Müzesinden Paleontolog Serdar Mayda ve uzman Seda Kesiciyle beraber yaptık...

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