Koleksiyonu inceleyen araştırmacılar şoke oldu! Yıllardır kimse fark etmemiş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Hasan Güleşçi isimli iş insanı, 40 yıl boyunca 130 ülkeden topladığı 7 bin deniz kabuğunun yer aldığı koleksiyonunu 6 yıl önce dünyanın en büyük deniz müzesi olan Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışladı. Fakat deniz kabuklarından birinin öyle bir özelliği çıktı ki araştırmacılar hayrete düştü.
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden gelen Paleontolog Serdar Mayda ve ekibi tarafından deniz kabukları incelemeye alındı. Deniz kabuklarını inceleyen ekip koleksiyonun içinde bulunan 46 deniz kabuğunun fosil olduğunu görünce detaylı bir şekilde araştırma başlattı.
Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, “Bu çalışmayı Bodrum Deniz Müzesi yetkilileri ve İzmir Tabiat Tarihi Müzesinden Paleontolog Serdar Mayda ve uzman Seda Kesiciyle beraber yaptık...
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