Koleksiyonu inceleyen araştırmacılar şoke oldu! Yıllardır kimse fark etmemiş

460 Milyon Yıllık Çıktı: Yaptıkları çalışmalar sonucunda Mayda ve ekibi şok oldu. Deniz kabuklarının içerisinde 1 milyon yılla 460 milyon yıl arasında değişen fosiller olduğu tespit edildi. Ekibi en çok heyecanlandıran ise 460 milyon yıllık deniz kabuğu oldu.