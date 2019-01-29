Kokulu mumlarda yeni soluk! Kusmuk, ıslak köpek ve ter

Vücut gazı, ıslak köpek ve kusmuk favori kokularımız olamayabilir. Ancak kokulu mum sektöründe böyle bir boşluk olacak ki Kaliforniya'da yaşayan girişimci Jeffrey Bennet yarattığı 'kötü kokulu' mumlarla şimdiden zirveye oturmuş durumda.

Kaliforniya'da yaşayan 57 yaşındaki Jeffrey Bennet ailesinin kokulu mumlara olan düşkünlüğü onu başka kokulara yöneltti. Öyle ki bu kokular tamamen doğal kokular. Mide gazı, kusmuk, ter, kokuşmuş peynir, gaz yağı, klor, para, ıslak köpek, bira, soğan, kokarca ve çürük et bu kötü kokulardan sadece bir kaçı. Twitter

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57 yaşındaki Bennett bu fikri Kaliforniya'daki ebeveynleriyle yaşarken bulmuş. Ailesinin kokulu mumlara olan düşkünlüğünü keşfeden Bennett, bu piyasada gerçek kokuların eksik olduğunu fark etti ve 'Stinky' markasını yarattı. Twitter

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013 yılında kötü kokulu mumları üretmeye başlayan Bennett 2014 yılında ilk seriyi piyasaya sürdü. Altı yıl içinde yarı zamanlı bir girişimden, 10 binlerce dolarlık bir şirkete dönüşen kötü kokulu mum işi garp şekilde insanlar tarafından çok sevildi. Twitter

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