Kokulu mumlarda yeni soluk! Kusmuk, ıslak köpek ve ter

Kaliforniya'da yaşayan 57 yaşındaki Jeffrey Bennet ailesinin kokulu mumlara olan düşkünlüğü onu başka kokulara yöneltti. Öyle ki bu kokular tamamen doğal kokular. Mide gazı, kusmuk, ter, kokuşmuş peynir, gaz yağı, klor, para, ıslak köpek, bira, soğan, kokarca ve çürük et bu kötü kokulardan sadece bir kaçı.
57 yaşındaki Bennett bu fikri Kaliforniya'daki ebeveynleriyle yaşarken bulmuş. Ailesinin kokulu mumlara olan düşkünlüğünü keşfeden Bennett, bu piyasada gerçek kokuların eksik olduğunu fark etti ve 'Stinky' markasını yarattı.
Bu kötü kokuların arasında olanlar ise gerçekten inanılacak türden değil. Mide gazı, kusmuk, ter, kokuşmuş peynir, gaz yağı, klor, para, ıslak köpek, bira, soğan, kokarca ve çürük et bu kötü kokulardan sadece bir kaçı.
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