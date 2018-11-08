Koku yapmayan siyah sarımsağın faydaları nelerdir?

Vitamin ve mineral deposu olan siyah sarımsak, normal sarımsağın kurutulması ile elde edilmektedir. Sarımsağın tadını sevmiyorsanız siyah sarımsağın tadını sevebilirsiniz. Şeker oranı diğer sarımsak türüne göre daha fazladır. Yerken kurutulmuş meyve tadı alacaksınız üstelik koku da yapmayacak. İşte siyah sarımsağın faydaları...
SİYAH SARIMSAĞIN FAYDALARI
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Hücreleri yeniler.
- Beyaz sarımsağa göre daha fazla antioksidan içerir.
-Kansere karşı koruyucudur.
-Damar sertliğine karşı tedavi edicidir. Kalp ve damar sağlığını korur.
-Beyin hücrelerini serbest radikal hasarına karşı korur.
- Hafıza bozuklukları semptomlarını azaltır.
- Alzheimer ve romatoid artrit, kronik hastalıklar ve dolaşım sistemi hastalıklarını önleyici ve tedavi edicidir..
- Hepatoprotektif etkilidir.
- Diyabet semptomlarını iyileştirir.
- Enfeksiyonları önler.
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