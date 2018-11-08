Koku yapmayan siyah sarımsağın faydaları nelerdir?

Vitamin ve mineral deposu olan siyah sarımsak, normal sarımsağın kurutulması ile elde edilmektedir. Sarımsağın tadını sevmiyorsanız siyah sarımsağın tadını sevebilirsiniz. Şeker oranı diğer sarımsak türüne göre daha fazladır. Yerken kurutulmuş meyve tadı alacaksınız üstelik koku da yapmayacak. İşte siyah sarımsağın faydaları...