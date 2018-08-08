Koku gelen eve giren polis dehşet manzarayla karşılaştı!

ADANA’nın Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 63006 Sokak’ta meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, 58 yaşındaki Ali Türkmenelli’nin evinden pis koku gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri savcılığın izni ile evi açıp içeri girdi.

Evin içerisine giren polis ekipleri, oturma odasında Türkmenelli’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde Türkmenelli’nin birkaç gün önce öldüğü tespit edildi. Türkmenelli’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan, Türkmenelli’den 3 gündür haber alınamadığı öğrenildi.