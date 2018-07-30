Kodesten mega yata! 3 asansör, 1 helikopter pisti

Amerikalı Jeremy Meeks 2014’de silahlı saldırı suçundan hüküm giymişti. 27 ay hapis cezası almıştı. Sabıka kaydı fotoğrafı sızınca yakışıklı mahkum bir anda genç kızların hayranlığını kazanmıştı. 2016’da özgürlüğüne kavuştuğunda artık şöhretti. Büyük markalar peşine düştü. 30 bin dolara mankenlik yapmaya başladı. Derken 6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında yer alan, Topshop’un sahibi Phillip Green’in kızı Chloe ile aşk yaşamaya başladı. Bu sırada eşi Melissa’dan boşandı.