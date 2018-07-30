Kodesten mega yata! 3 asansör, 1 helikopter pisti

Yakışıklı mahkum Jeremy Meeks sabıka fotoğrafı ile ünlenmiş ve pek çok markanın reklam yüzü olmuştu. Ünlü model, sevgilisi Chloe Green’in babasının 150 milyon dolarlık ‘Lionheart’ adlı yatıyla Bodrum'a geldi

Kodesten mega yata! 3 asansör, 1 helikopter pisti

Amerikalı Jeremy Meeks 2014’de silahlı saldırı suçundan hüküm giymişti. 27 ay hapis cezası almıştı. Sabıka kaydı fotoğrafı sızınca yakışıklı mahkum bir anda genç kızların hayranlığını kazanmıştı. 2016’da özgürlüğüne kavuştuğunda artık şöhretti. Büyük markalar peşine düştü. 30 bin dolara mankenlik yapmaya başladı. Derken 6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında yer alan, Topshop’un sahibi Phillip Green’in kızı Chloe ile aşk yaşamaya başladı. Bu sırada eşi Melissa’dan boşandı.

113
Kodesten mega yata! 3 asansör, 1 helikopter pisti

YATTA 3 ASANSÖR VAR: Jeremy Meeks, nişanlısı Chloe, oğulları Jayden ve kayınvalidesi Tina ile Bodrum’a geldi. Kayınpederi Phillip Green’e ait 150 milyon dolarlık (720 milyon TL) 5 katlı, süper lüks ‘Lionheart’ (Aslan Yürek) adlı yatta kalıyorlar. 90 metrelik tekne 12 lüks kamaralı. İçinde helikopter pisti, 3 asansör, yüzme havuzu, jakuziler var.

213
Kodesten mega yata! 3 asansör, 1 helikopter pisti

Kayınvalide Tina, İngilizce “Artık çekmeyin, yeter” dedi.

313
Kodesten mega yata! 3 asansör, 1 helikopter pisti

Kayınpeder Philip Green, Kayınvalide Tina Green, nişanlısı Chloe.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro