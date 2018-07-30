Kodesten mega yata! 3 asansör, 1 helikopter pisti

Amerikalı Jeremy Meeks 2014’de silahlı saldırı suçundan hüküm giymişti. 27 ay hapis cezası almıştı. Sabıka kaydı fotoğrafı sızınca yakışıklı mahkum bir anda genç kızların hayranlığını kazanmıştı. 2016’da özgürlüğüne kavuştuğunda artık şöhretti. Büyük markalar peşine düştü. 30 bin dolara mankenlik yapmaya başladı. Derken 6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında yer alan, Topshop’un sahibi Phillip Green’in kızı Chloe ile aşk yaşamaya başladı. Bu sırada eşi Melissa’dan boşandı.
YATTA 3 ASANSÖR VAR: Jeremy Meeks, nişanlısı Chloe, oğulları Jayden ve kayınvalidesi Tina ile Bodrum’a geldi. Kayınpederi Phillip Green’e ait 150 milyon dolarlık (720 milyon TL) 5 katlı, süper lüks ‘Lionheart’ (Aslan Yürek) adlı yatta kalıyorlar. 90 metrelik tekne 12 lüks kamaralı. İçinde helikopter pisti, 3 asansör, yüzme havuzu, jakuziler var.
Kayınvalide Tina, İngilizce “Artık çekmeyin, yeter” dedi.
Kayınpeder Philip Green, Kayınvalide Tina Green, nişanlısı Chloe.
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