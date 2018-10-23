Koç'tan ikinci operasyon! Topun ağzında kimler var?

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 3 yardımcı antrenör ile yolları ayıran, Aatif, Volkan Demirel ve Dirar’ı kadro dışı bırakan Başkan Ali Koç büyük bir operasyona daha imza atıyor.
Koç, yönetim içindeki çıkan anlaşmazlıkları kökünden çözmek için harekete geçti. Bu sorunu çözmek için Başkan Ali Koç performansından memnun olmayan bazı yöneticilerin görevlerini değiştirme kararı aldı.
Yöneticilerin Koç’un bu kararı sonrası nasıl bir tepki göstereceği ise merak konusu olmaya başladı.
Sarı-Lacivertli Kulübün 2. Başkanı Semih Özsoy ile Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam arasında ciddi bir fikir ayrılığı yaşanıyor. İki yöneticinin mali konularla ilgili tartışmalar yaşadığı ve henüz bir orta yolun bulunmadığı öğrenildi.
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