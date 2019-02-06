Kocasının penisini kesti yemek yaptı sebebi ise şoke etti

Hindistan'ın Odisha eyalatinin başkenti Bhubaneshwar yaşandığı tahmin edilen olay duyanları dehşete düşürdü.Bir kadın kocasının penisini kesip yemek yaptı. Sebebi ise şoke etti...

Kocasının penisini kesti yemek yaptı sebebi ise şoke etti

İddialara göre olay Hindistan'ın Odisha eyaletinin başkenti Bhubaneshwar yaşandı. Kocasına öfkelenen ve intikam almak isteyen bir kadın, kocasının penisini kesip yemek yaptı. Adamın çığlıklarının ardın polise haber verirdi ve adam hastaneye kaldırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede paylaşım rekoru kırdı. Kadın ise bakın neden kocasından intikam almak istemiş.

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Kocasının penisini kesti yemek yaptı sebebi ise şoke etti

Bir kadının eşinden intikam almak için kan donduran bir yöntem izlemesi sosyal medyada gündem oldu. Hindistan'da yaşandığı tahmin edilen olayda, evdeki hizmetçiyle eşini basan kadın, bir bıçakla adamın penisini kesti. Hızını alamayan öfkeli kadın daha sonra penisin parçalarıyla noodle (makarna benzeri yerel yemek) yaptı. Olayın geliş anı ise bakın nasıl olmuş.

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Kocasının penisini kesti yemek yaptı sebebi ise şoke etti

Sosyal paylaşım uygulaması Snapchat’te paylaşılan fotoğraflarda kocasını yatakta evde temizlik işleriyle uğraşan kadınla basan öfkeli kadın sinir krizi geçirdi.

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Kocasının penisini kesti yemek yaptı sebebi ise şoke etti

Eline aldığı bir bıçak ile kocasına saldıran öfkeli kadın adamın penisini kopardı. Hızını alamayan kadın daha sonra yerel bir makarna yemeği olan noodle pişirdi ve penisten parçaları yemeğe ekledi. Snapchat’te bu görüntüleri paylaşan kadının kimliğine dair bir açıklama yapılmadı.

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