Kocasının oyun oynuyorum dediği telefona baktı hayatının şokunu yaşadı!

İSTANBUL ilginç bir boşanma davasına daha şahitlik ediyor. Pınar H. aldattığını söyleyen 4 yıllık eşi Aykut H.’ye boşanma davası açtı. Vatan gazetesinden Tolga Atar'ın haberine göre, dilekçesinde eşine 1.5 yıl önce yine boşanma davası açtığını ama sonrasında barıştıkları için davayı geri çektiğini anlatan Pınar H. , tekrar aldatıldığını anlayınca ikinci kez dava açtığını belirtti. Genç kadın yaşadıklarını dilekçesinde şöyle anlattı;

TELEFONDA NE YAPTIĞINI SORUNCA... “Boşanmaktan vazgeçtikten evliliğimiz iyi giderken, eşimin cep telefonunu yanından hiç ayırmadığı dikkatimi çekti. Devamlı telefonda ne yaptığını sorunca Candy Crush oynadığını söylüyordu. Bana, ‘candy crush’in bölümlerini geçmek çok zor. Bu oyun beni kendine çok bağladı’ diyordu. Telefonuna bakmak için devamlı onu gözetliyordum. Birkaç defa telefonuna onun haberi yokken bakabildim.

HAFTAYA EVİM MÜSAİT... Telefon kaydında ‘Tülay’ isimli kadınla mesajlarda, ‘seni özledim, .. cafede buluşalım, haftaya evim müsait’ gibi mesajlar vardı. Bunların resimlerini kendi cep telefonuma çektim. Eşimden habersiz hemen boşanma davası açtım.

Ona daha sonra telefonundaki çektiğim resimleri göstererek boşanma davası açtığımı söyledim.

BOŞANMAMAK İÇİN ALMANYA'YA KAÇTI... Aykut beni sevdiğini o mesajların kendisine yanlışlıkla geldiğini söyledi. Aradan birkaç gün sonra yurt dışına çıkacağını Almanya’da olan babasının iş yerinde problemler olduğu için gideceğini söyledi. 5 aydan beri dönmedi. Bana telefonda, benden boşanmak istemediğini beni sevdiğini bu yüzden yurtdışında kaldığını söyledi.”