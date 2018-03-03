Kocasının metresini yakalayıp tekme tokat dövdü

Kuzey Çin'in Hebei Eyaletindeki Tangshan Şehrindeki Luannan İlçesinin sokaklarında çekilen inanılmaz görüntüler 28 Şubat'ta gerçekleşti. Kocasının metresini yakalayan kadın önce kocasına telefon açtı, sonrada tekme tokat dövdü. 3 senedir kocasıyla birlikte olduğunu söyleyen metresini sokakta yakalayıp saçından tuttu ve eşine telefon açtı. Sonrada tekme tokat dövüp eşini beklemeye başladı. Eşinin nasıl dövdüğün görmesini isteyen kadın soranlara ise kocasının metresi olduğun söyler. İşte o görüntüler...

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