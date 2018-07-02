Kocasının kendisini aldattığını öğrendi cinsel organını tek hamlede kesti

KANLI İNTİKAM; Kocasının cinsel organını kesip, camdan atan Karuna Sanusan, tüm detayları polise anlattı. Eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini söyleyen kadın, bu yüzden intikam aldığını açıkladı. Talihsiz adam ise acile kaldırıldı.

Polis sorgusu boyunca sakin tavırlarıyla dikkat çeken Karuna Sanusan, her şeyi birbir anlattıktan sonra yaptığından pişman olmadığını sözlerine ekledi. Genç kadın sorgusunda kocasıyla beraber organil sebze meyve yetiştirip sattıklarını, daha önce kendisini aldattığından şüphelendiğini ve başka kadınlarla flört ederken yakaladığını söyledi.

"Daha sonra kocamında bir kadınla gizli gizli görüştüğünü öğrendin. Çok kızdım ve sakinleşemedim. Öfkem içimde giderek büyüyordu. Kendime hakim olamadım, bu planı yaptım. Bir sabah uykusundan uyanıp, mahmur bir haldeyken cinsel organını kestim ve camdan aşağı fırlattım."