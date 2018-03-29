Kocasının kendisini aldattığını kedisinden öğrendi

Rusya'da Anna Rudenok isimli kadın (solda) kocasının kendisini 19 yaşındaki Emilia Ignatova (sağda) ile aldattığını çok ilginç bir şekilde öğrendi. Rudenok ile 27 yaşındaki kocası Dimitri arasında ilişki dışarıdan harika görünüyordu. Ancak kocasının 19 yaşındaki bir genç kızla ilişkiye başlaması her şeyi değiştirdi. Bir gün Dimitri'nin Instagram fotoğraflarını beğendiği genç kadını gören Anna Rudenok, kadının Instagram hikâyesinde kendi kedisinin fotoğrafını görünce şoke oldu.

Anna Rudenok ilk etapta neler olduğunu anlayamadı. Instagram'da bir süre sonra gördüğü bir fotoğrafta ise 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kadının kendi evinde ve kendi giysileriyle yarı çıplak bir poz verdiğini gördü. Güney Urak Üniversitesi'nde basın sorumlusu olarak çalışan Anne Dimitri, kocasının kendisini aldattığını yüzüne vurdu. Ancak kocası onu "Seni gömerim'' diyerek tehdit etti. Dimitri daha sonra 18 aylık bir ilişkisi olduğunu kabul etti. Anna Rudenok'un Dimitri'den bir çocuğu bulunuyor.