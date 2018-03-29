Kocasının kendisini aldattığını kedisinden öğrendi

Rusya'da Anna Rudenok isimli kadın, kocasının kendisini 19 yaşındaki Emilia Ignatova ile aldattığını kedisinden öğrendi. Anne Dimitri, kocasının kendisini aldattığını yüzüne vurdu. Ancak kocası onu "Seni gömerim'' diyerek tehdit etti. Dimitri daha sonra 18 aylık bir ilişkisi olduğunu kabul etti.

Kocasının kendisini aldattığını kedisinden öğrendi

Rusya'da Anna Rudenok isimli kadın (solda) kocasının kendisini 19 yaşındaki Emilia Ignatova (sağda) ile aldattığını çok ilginç bir şekilde öğrendi. Rudenok ile 27 yaşındaki kocası Dimitri arasında ilişki dışarıdan harika görünüyordu. Ancak kocasının 19 yaşındaki bir genç kızla ilişkiye başlaması her şeyi değiştirdi. Bir gün Dimitri'nin Instagram fotoğraflarını beğendiği genç kadını gören Anna Rudenok, kadının Instagram hikâyesinde kendi kedisinin fotoğrafını görünce şoke oldu.

19
Kocasının kendisini aldattığını kedisinden öğrendi

Anna Rudenok ilk etapta neler olduğunu anlayamadı. Instagram'da bir süre sonra gördüğü bir fotoğrafta ise 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kadının kendi evinde ve kendi giysileriyle yarı çıplak bir poz verdiğini gördü. Güney Urak Üniversitesi'nde basın sorumlusu olarak çalışan Anne Dimitri, kocasının kendisini aldattığını yüzüne vurdu. Ancak kocası onu "Seni gömerim'' diyerek tehdit etti. Dimitri daha sonra 18 aylık bir ilişkisi olduğunu kabul etti. Anna Rudenok'un Dimitri'den bir çocuğu bulunuyor.

29
Kocasının kendisini aldattığını kedisinden öğrendi

İşte Anna Rudenok'u genç kızla aldatan Anne Dimitri...

39
Kocasının kendisini aldattığını kedisinden öğrendi

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro