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Kocasının düğün görüntülerini izleyince şoke oldu vazgeçti

Kocasının düğün görüntülerini izleyince şoke oldu vazgeçti

MANİSA'da 2016 yılından bu yana ayrı yaşadığı eşinin başka bir kadınla düğün yaptığını öğrenen bir çocuk annesi kadın, anlaşmalı ayrılma kararı aldığı eşinden boşanmaktan vazgeçti. Kocasının düğününü arkadaşından gelen videoyla öğrenen kadın büyük bir şok yaşadı.

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Eklenme Tarihi: 19-01-2019 08:58 - Güncelleme: 19-01-2019 08:58

Manisa’da evli ve bir çocuk annesi olan 25 yaşındaki Özge K., cep telefonuna gelen görüntü ve fotoğraflarla hayatının şokunu yaşadı. Bir arkadaşı tarafından 2016 yılının Ağustos ayından bu yana ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu resmi nikahlı kocası Naim K.’nın bir hafta önce başka bir kadınla yaptığı düğünün görüntülerini izleyen Özge K., ne yapacağını şaşırdı.

Şiddetli geçimsizlik yüzünden eşinden ayrılma kararı aldığını anlatan Özge K., "2018 yılının 30 Aralık günü arkadaşım aradı. ‘Eşin yine birinin başını yakmış’ dedi bana. Ben de sevgilisi olduğunu sandım. Çünkü daha önceden de başka insanlarla fotoğraflarını görüyordum. Ben ilk anda arkadaşıma inanmadım. Kendisinden fotoğraf istedim. Arkadaşım da bana fotoğraf ve düğün videosunu attı. Eşim ve karşısındaki kadın gelin ve damatlıkla düğün yapmış. Büyük şok oldum, nasıl bir devirde yaşıyoruz anlamıyorum” diye konuştu.

“Ben nasıl şok olduysam, onlar da öyle şok olsun”
2016 yılının Ağustos ayından beri ayrı yaşadıklarını ancak eşinin hiçbir zaman boşanma taraftarı olmadığını belirten Özge K., “Ben kendisini çok aradım. ‘Gel anlaşmalı boşanalım. Beş kuruş para istemiyorum’ diyordum ama yapmadı bunu. Daha sonra yine bir gün biz anlaşmalı boşanma kararı aldık. Benim 4.5 yaşında bir çocuğum var ve kreşe gidiyor. Arkadaşları kreşte sürekli babasını soruyormuş. Ben de çocuğum için düzenli bir hayatım olsun istedim. Eşim çocuğuyla da görüşmüyor. Bu yüzden 16 Ocak tarihine anlaşmalı boşanma günü aldık. Biz daha boşanmadan bu şekilde bir evlilik yapmasını görünce ben boşanmaktan vazgeçtim. Bunu evlendiği kadın da biliyor. Bu saten sonra ben boşanmam. Onların da evlilikleri bu şekilde sürsün. O kadın da bile bile böyle evlendiyse hayatını böyle devam ettirsin. Hiçbir zaman resmiyette onun hakkı olmayacak. Yarın bir gün çocuğu da olacak. Onun çocuğu da ‘neden senin soyadın farklı, babamın soyadı farklı’ diye sorsun. Ben nasıl şok olduysam, onlar da öyle şok olsun” dedi.

"Evleneceği hiç aklıma gelmemişti”
Eşiyle severek evlendiklerini ifade Özge K., sözlerine şöyle devam etti:
"Her şey usulüne uygundu. Ben kendisinin daha önce bir çok kişiyle sevgili olduğunu biliyordum zaten. Başka bir bayan yine Facebook’ta profil resmi yapmıştı. Bunları görüyordum ve alışıktım ama evleneceği hiç aklıma gelmemişti. Ben sonuçta hala onunla evliyim. Bir 16 gün daha bekleseydi, biz zaten boşanmış olacaktık. O zaman evlenseydi ve ben de boşanmak istiyordum. Ancak şu anda ben de boşanmayacağım. Annesi beni aradı, ‘Gel kızım anlaşmalı boşan, nafaka vereceğiz’ dedi. Bu zamana kadar hiç arayıp sormadılar. Şu anda sanırım nikah yapabilmek amacıyla beni arıyor”

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Kaynak : İHA

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