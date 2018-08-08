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Kocasını evde dantelli tanga ile görünce...

Kocasını evde dantelli tanga ile görünce...

Bir otelde müdür olarak çalışan 9 yıllık kocası Ş.B.’nin evde kadın iç çamaşırları, kadın çorapları, mini etekler ve topuklu ayakkabılar giyip kadınsal davranışlar sergilediğini iddia eden ev hanımı N.B., boşanma davası açtı.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 08:13 - Güncelleme: 08-08-2018 08:13

N.B.’nin avukatı, “Müvekkilim evde makyajlı, külotlu çorapla ve dantelli tangasıyla eşini gördüğünde sinir krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştır” dedi. Davalı kocanın avukatı ise cevap dilekçesinde, “Davacı N.B., kocasının farklı cinsel tercihlerinin olduğu imasında bulunmakta ve bunu şantaj konusu yapmaktadır” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi’ne açılan davada 9 yıllık evli olan Ş.B, ile N.B.’nin bu evliliklerinden çocuklarının olmadığı belirtildi. Dava dilekçesindeki iddialara göre davalı koca Ş.B. son iki yıldır evde kadınsal davranışlar sergiliyor. Evde makyaj yapıp, kadın iç çamaşırları, mini etekler, kadın çorapları ve topuklu ayakkabılar giyiyor. İddiaya göre Ş.B., işe giderken bile gömleğinin altına kadın iç çamaşırları giyiyor.

Eşinin durumuna üzülen N.B. konuşmak istese de şiddete maruz kaldı. En son kocasını evin içinde dantelli tangası, makyajlı ve külotlu çorapla gören N.B., sinir krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan N.B. tekrar eve geldi. Eşiyle kavga edince son çare olarak ailesinin yanına sığındı.  Müvekkilinin bu durumuna artık katlanamadığını dava dilekçesinde anlatan N.B.’nin avukatı, “Müvekkilim psikolojik bunalıma girmiştir. Artık evliliği sürdürmek istememektedir. Tarafların boşanmalarını ve 200 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi.

“ERKEKLİK ONURUNU ZEDELİYOR”: Eşinin iddialarının asılsız olduğunu cevap dilekçesinde anlatan Ş.B., karşı dava açtı. Asıl kusurlunun eşi N.B. olduğunu cevap dilekçesinde belirten Ş.B.’nin avukatı, “Davacı N.B. de bile bile sürekli olarak müvekkilime “Sen erkek misin? Bana bir çocuk dahi yapmadın” diyerek müvekkilimin erkeklik onurunu zedeleyen ağır hakaretlerde bulunmaktadır. N.B., evliliklerinin ilk yılından itibaren müvekkilim ile ailesine karşı olumsuz tutum ve davranışlar sergilemiştir. N.B. müvekkilimin işte olduğu bir saatte evde bulunan takıları ve müvekkilime ait kişisel kolyeyi de alarak evi terk etmiştir. Karşı tarafın müvekkilimi cinselliğe yönelik asılsız iddiaları kişilik haklarına ağır saldırı teşkil etmektedir. Bu nedenle 100 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini talep esiyoruz. Davacı müvekkilimin farklı cinsel tercihlerinin olduğu imasında bulunmakta ve bunu şantaj konusu yapmaktadır. Karşı davamızın kabulüne ve tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • hakkı aydın bulut karagündostu 08 Ağustos 2018 08:46 bu kadın bu adamla evlenirken uyuyormuymuş neredeymiş aklı homo olduğunu anlamamışmı

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