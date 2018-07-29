Kocasını bu halde yakaladı sosyal medya da ifşa etti

Sosyal medyada eşler birbirlerini komik fotoğraflarla eğlendirmeye devam ediyor. Yürüme bandında oyuncak araba süren eş gibi. İşte, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla eşlerini ve sevgililerini rezil eden o insanlar...
İşte, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla eşlerini ve sevgililerini rezil eden o insanlar... "Yüksekten korkan sevgilim bu şekilde yattı."
"Kocamı koltukta bu şekilde sızmış halde yakaladım."
"Karım evde çalışacağını söyledi ve balkonda güneşlenmeye başladı."
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