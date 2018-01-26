Kocasını bırakıp görümcesiyle kaçtı İstanbul'da şok olay

Kocasını bırakıp görümcesiyle kaçtı İstanbul'da şok olay

İstanbul'da şoke eden olay yaşandı. Gelin görümce bir oldu, çocuklarını da bırakıp kayıplara karıştı. 21 yaşındaki Buse Şule Faris ve görümcesi 22 yaşındaki Gizem Keleş ortadan kayboldu. Kayıplara karışan kadınlardan geriye sadece bir not kaldı. "Anne biz gidiyoruz. Bizi aramayın. Peşimize düşmeyin..." yazılı notu bulan anne Bahriye Dalgıç Emniyet'e giderek kızı ve görümcesi için kayıp ihbarında bulundu.

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Kocasını bırakıp görümcesiyle kaçtı İstanbul'da şok olay

Bir anda hem karısı hem de kız kardeşi ortadan yok olan genç adam şaşkına döndü. Show Haber'e konuşan Ahmet Faris, "Bunun sebebini kız kardeşime bağlıyorum. Kız kardeşimizin bazı sıkıntıları var. Ortada 2 tane çocuk var, biri eşim, biri kız kardeşim" dedi.

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Kocasını bırakıp görümcesiyle kaçtı İstanbul'da şok olay

Gelin ve görümce kaybolmadan önce evdeki altınları, paraları ve eşlerine ait kredi kartlarını da alıp yanlarında götürdü.

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Kocasını bırakıp görümcesiyle kaçtı İstanbul'da şok olay

Kayıplara karışan gelin ve görümcenin telefonlarına da ulaşılamıyor. İkisi de tüm sosyal medya hesaplarını kapatmış durumda. Ailenin tek isteği genç kadınların sağ salim geri dönmesi.

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