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Kocasından boşandı kutlama yaptı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Ümmü Çakır(42), kendisini aldattığı gerekçesiyle dava açtığı eşinden 3 yıl sonra boşanmasını ilginç bir şekilde kutladı.

Kiraladığı otomobilin arka ve ön tarafına, 'Boşandım. Çok mutluyum. Kurtuldum yazarak ilçede tur atan Çakır, mahallede komşuları, kahvelerde oturanlar ve esnaflara lokma dağıttı.

Malkara'da yaşayan Ümmü Çakır, 22 yıl önce evlendiği 3 çocuğunun babası İ.Ö., hakkında 3 yıl önce kendisini aldattığı gerekçesiyle Malkara Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açıp, evini terk ederek annesinin yanına yerleşti. Açtığı davayı kazanan ve adliyeden ayrılan Çakır, önce bir otomobil kiralayıp, balonlarla süsledi. Çakır, ön ve arkasına, Boşandım. Kurtuldum. Çok mutluyum yazdırdığı otomobille ilçede tur atarak boşanmasını ilk etabını kutladı.

Çakır, daha sonra da mahallesindeki komşuları, kahvede oturanlar ve esnaflara lokma dağıttı. Çakır, gecede evinde arkadaşlarıyla bir araya gelerek kutlama yaptı.

Boşandığı için dünyanın en mutlu insanı olduğunu söyleyen Ümmü Çakır, 22 yıl önce severek evlendik. Ancak 3 yıldır bugünü bekliyordum. Mahkemenin verdiği karar çok sevindim. Davayı kazandım. Kahvelerde, mahalledeki komşularıma ve esnafa lokum dağıttım. Ayrıca bir otomobil kiralayıp süsleyip şehir turu attım. Çok sevinçliyim. Akşamda arkadaşlarımla birlikte parti yaptım dedi.

  • Güncel 27 Ocak 2018 11:07
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • molla 27 Ocak 2018 13:48 Ümmü çakır önce geçmiş olsun.ben'de koca KARI'dan kurtulsam. Lokum helva ve şam TATLI, dağıtacam herkese müjde.

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