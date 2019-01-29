Kocası ve çocuklarına kızdı klozete elektrik verdi!

Kocası ve çocuklarına ilişkin şikayette bulunan bir kadın çözümü klozete elektrik vermekte buldu. Kadının neye kızdığını duyunca ise şoke olacaksınız.

Kocası ve çocuklarına kızdı klozete elektrik verdi!

Ebeveynlik sitesine kocası ve çocuklarına ilişkin şikayette bulunan bir kadının, olayın çözümüne ilişkin sunduğu çözüm de tartışma konusu oldu. Siteye ilginç açıklamalarda bulunan kadının kızdığı konu ise duyanları şoke edecek türden.

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Kocası ve çocuklarına kızdı klozete elektrik verdi!

İsmini açıklamayan annenin en büyük derdi eşi ve çocuklarının tuvalette fazla vakit geçirmesiydi. Kadının yaptığı açıklamalar ise dahada vahimdi.

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Kocası ve çocuklarına kızdı klozete elektrik verdi!

Tuvalette işini çok kısa sürede hallettiğini iddia eden kadın artık tuvalet sırası beklemekten bıkmıştı. Bunun için çözümü klozete elektrik vermekte buldu.

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Kocası ve çocuklarına kızdı klozete elektrik verdi!

Kadın internet sitesinde "Her üst kata tuvalet için çıktığımda biri mutlaka tuvalette oluyor.

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