Kocası ve çocuklarına kızdı klozete elektrik verdi!

Kocası ve çocuklarına ilişkin şikayette bulunan bir kadın çözümü klozete elektrik vermekte buldu. Kadının neye kızdığını duyunca ise şoke olacaksınız.

Ebeveynlik sitesine kocası ve çocuklarına ilişkin şikayette bulunan bir kadının, olayın çözümüne ilişkin sunduğu çözüm de tartışma konusu oldu. Siteye ilginç açıklamalarda bulunan kadının kızdığı konu ise duyanları şoke edecek türden.

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İsmini açıklamayan annenin en büyük derdi eşi ve çocuklarının tuvalette fazla vakit geçirmesiydi. Kadının yaptığı açıklamalar ise dahada vahimdi.

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Tuvalette işini çok kısa sürede hallettiğini iddia eden kadın artık tuvalet sırası beklemekten bıkmıştı. Bunun için çözümü klozete elektrik vermekte buldu.

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