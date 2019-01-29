Kocası ve çocuklarına kızdı klozete elektrik verdi!

Ebeveynlik sitesine kocası ve çocuklarına ilişkin şikayette bulunan bir kadının, olayın çözümüne ilişkin sunduğu çözüm de tartışma konusu oldu. Siteye ilginç açıklamalarda bulunan kadının kızdığı konu ise duyanları şoke edecek türden.
İsmini açıklamayan annenin en büyük derdi eşi ve çocuklarının tuvalette fazla vakit geçirmesiydi. Kadının yaptığı açıklamalar ise dahada vahimdi.
Kadın internet sitesinde "Her üst kata tuvalet için çıktığımda biri mutlaka tuvalette oluyor.
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