Kocası kaçınca dehşet saçtı! Baltayla uyuyan kızını...

ONUNLA GURUR DUYARDI Gazetecilerin konuştuğu bir aile yakını, “Bu aileyi uzun yıllardır tanıyorum. Anneleri son dönemde çok tuhaf davranıyordu. Hangi sebeple kızını öldürmüş olabilir? Şoktayım. Her zaman kızından gururla bahsederdi. Eşinden boşandıktan sonra nafaka almadı ve çocuklarına bakabilmek için birkaç işte birden çalışıyordu. Apartmanlarda temizlikçilik yapıyordu” dedi. Aynı kaynak, Rus kadının ismi açıklanmayan Türk eşi ile Çaykovski’ye çalışmak için geldiğinde tanıştıklarını, çocuklarının doğumundan sonra, adamın Türkiye’ye kaçtığını ve ailesine destek olmadığını söyledi.



