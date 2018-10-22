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Kocaoğlu net konuştu: 'Belediyeyi batırmayacak birisi lazım'

Kocaoğlu net konuştu: 'Belediyeyi batırmayacak birisi lazım'

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, partisine aday gösterilecek isim için, "Bilmem kimin akrabası, yakını değil namuslu, çalışkan, 'Büyük projeler yapacağım' diye belediyeyi batırmayacak birisi lazım" dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 22:28 - Güncelleme: 22-10-2018 22:28

Tire merkez ve mahallelerini ziyaret İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, partisine aday gösterilecek isim için net konuşarak, "Yoldan geçen adamdan, bilmem kimin akrabası, yakını, 'aya gidiyordum İzmir’e düştüm; geldim, belediye başkanı oldum' yok arkadaş. Bize namuslu, çalışkan, dürüst, hayal peşinde koşmayan, 'büyük projeler yapacağım' diye belediyeyi batırmayacak birisi lazım. O kişiyi de inşallah el birliği ile bulup seçilmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz "dedi.

Yerel seçimlere 6 ay kala Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmama kararını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menderes ilçesi ile başladığı teşekkür turuna Selçuk’un ardından Tire ile devam etti. Tire ilçesine yola çıkan Başkan Kocaoğlu’nun ilk durağı Işıklar Mahallesi oldu. Burada Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, vatandaşlar ve çocuklar tarafından davul, zurna ve çiçeklerle karşılanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, görev süresi içerisinde kendine verdiği destekten ötürü vatandaşlara teşekkür etti.

"BELEDİYEYİ BATIRMAYACAK BİRİ LAZIM"

Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olacak kişide aranacak özelliklere de dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, yaptıkları yenilikleri sürdürecek yeni bir ismin belediye başkanı olması için elinden geleni yapacağının altını çizerek, "Yoldan geçen adamdan, bilmem kimin akrabası, yakını, 'Aya gidiyordum İzmir’e düştüm; geldim, belediye başkanı oldum' yok arkadaş. Biz kentin kalkınması için bütün sektörler başta olmak üzere yaptığımız projelerin daha başlangıcındayız. Birbirimize güvenirsek bu işlerin üstesinden gelebileceğimizi, kentimizi, ülkemizi kalkındırabileceğimizi, birbirimize güvendiğimiz müddetçe yapamayacağımız iş olmadığını öğrendik" dedi.

Başkan Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaları yaparken doğruyu bulmak, doğruyu yapmak, kabul ettirmek, onun için bilim insanlarıyla konuyu bilenlerle çalışmak kolay iş değil. Zaman alıyor. Ve biz bugün hemen hemen İzmir’de İzmir’in her yüz dönümünde ne yapılmasını gerektiğini, neyin kente ve yaşayan insanların yararına olduğunu biliyoruz. Bunu sadece ben bilmiyorum, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokrasisi de biliyor. Bizim yol haritamız belli. Bize namuslu, çalışkan, dürüst, hayal peşinde koşmayan, büyük projeler yapacağım diye belediyeyi batırmayacak birisi lazım. O kişiyi de inşallah el birliği ile bulup seçilmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz. Güvenmediğim, kefil olmayacağım birisi için size gelip de oy istemem. Yalanı, dolanı bilmem."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Ekim 2018 22:49 Ben batırmadım demek istiyor galiba 🤔

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