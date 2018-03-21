Kocan başka kadının evinden çıkıyor dedi rezaleti böyle ifşa etti

Sosyal medya, komedi unsurları için geniş bir mecra. Bu sayede de artık komedi sosyal medyaya taşınmış durumda. Türkiye'nin dört bir yanından sosyal medyaya ya yayılan bu fotoğrafları sizler kırıp geçecek.

Sosyal medya yeni komedi mecrası. Türkiye bu mecra için en uygun unsurlardan biri. Sosyal medyada Türkiye'den öyle fotoğraflar yayılıyor ki gördüğünüzde inanmakta güçlük çekeceksiniz. İşte Türkiye'nin dört bir yanından birbirinden komik o fotoğraflar. Twitter

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Sosyal medya yeni komedi mecrası. Türkiye bu mecra için en uygun unsurlardan biri. Sosyal medyada Türkiye'den öyle fotoğraflar yayılıyor ki gördüğünüzde inanmakta güçlük çekeceksiniz. İşte Türkiye'nin dört bir yanından birbirinden komik o fotoğraflar. Twitter

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2 17

Sosyal medya yeni komedi mecrası. Türkiye bu mecra için en uygun unsurlardan biri. Sosyal medyada Türkiye'den öyle fotoğraflar yayılıyor ki gördüğünüzde inanmakta güçlük çekeceksiniz. İşte Türkiye'nin dört bir yanından birbirinden komik o fotoğraflar. Twitter

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