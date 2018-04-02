'Kocamla yattın' deyip sunucuyu dakikalarca dövdü

Televizyon sunucusu Larisa Shamanova yasak aşk skandalı ile Rusya gündemine oturdu. Kocasıyla yattığını, yasak aşk yaşadığını iddia edip ofisini basan Fatima Sazarukova isimli kadın, ünlü ekran yüzünü dövdü.

Kocasını elinden kapmakla suçladığı Larisa Shamanova'yı saçlarından çekerek tartaklayan Fatima Sazarukova'nın görüntüleri sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı. Rusya'daki sağlık şovuyla televizyon izleyicilerinin evlerine konuk olan Larisa Shamanova ise skandal iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Shamanova; 'İki yıl önce çıkmaya başlamıştık. Fakat ilişkimiz uzun sürmedi. Çünkü Fatima Sazarukova beni arayarak Bay Semeniv ile evleneceğini söylemişti. bu telefondan sonra ilişkimizi sona erdirdim ve o zamandan beri onunla görüşmedim.Ancak kısa süre önce ayrılmışlar. Bir şekilde onun benimle birlikte olduğunu ve benimle evlenmek istediğini düşünmüş.' diyerek iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla harekete geçen polis ekipleri ise öfkeli eş Fatima Sazarukova için ceza soruşturması başlattı.