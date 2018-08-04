Kocamda gözü vardı diyerek öldürdü

Trabzon'da sokak ortasında tartıştığı akrabası Emine T. tarafından koltuk altından ve bacağından bıçaklanan Gülsün Taşkın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve yaklaşık 300 metre mesafedeki çarşıda bayılınca yakalanan Emine T.'nin ilk ifadesinde "Kocamda gözü vardı. Amacım öldürmek değildi" dediği öne sürüldü.

Trabzon'da eşini, akrabası Gülsün Taşkın'dan (41) kıskanan Emine T. (43) sabah saat 08.00'da genç kadının sahibi olduğu Çarşı Mahallesi'ndeki güzellik merkezinin önüne giderek, beklemeye başladı. Enis Yıldırım'ın haberine göre, bir süre sonra işyerini açmaya gelen Gülsün Taşkın ile Emine T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine çantasından bıçağını çıkaran Emine T., Gülsün Taşkın'ı koltuk altından ve bacağından bıçaklayarak kaçtı.

YARALI KADIN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Kanlar içerisinde kalan Gülsün Taşkın'ın çığlıklarına koşan çevredekiler, sağlık ekibinden yardım istedi. Kadın, ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu sırada olay yerine yaklaşık 100 metre mesafede bulunan karakol ekibi, görgü tanıklarından aldığı ilk bilginin ardından kaçan kadını takibe aldı.

"KOCAMDA GÖZÜ VARDI, OLANLARDAN PİŞMANIM" Gülsün Taşkın'ı bıçakladıktan sonra kaçan Emine T. olay yerine yaklaşık 300 metre mesafede bulunan tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bayıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından gözaltına alınan Emine T.'nin ilk sorgusunda "Kocamda gözü vardı. Amacım öldürmek değildi konuşmak istedim. Olanlardan pişmanım" dediği öğrenildi.

  • Güncel 04 Ağustos 2018 23:31
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Kocamda gözü vardı diyerek öldürdü videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro