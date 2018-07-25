Kocaman Ailem 8. bölüm fragmanı

Kocaman Ailem 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kocaman Ailem'in yeni bölümünde neler olacak? Kocaman Ailem 26 Temmuz 2018 akşamı ATV'de...

Pastırma ve sucuk fabrikası sahibi Hulusi, geçirdiği kaza sonucu ölümün soğuk nefesini ensesinde hisseder ve bunların başına neden geldiğine dair bir vicdan muhasebesine girişir. Geçmişte kalplerini kırdığından ahlarını aldığını düşündüğü üç kadını bulması için oğlu gibi sevdiği Demir'i görevlendirir. Hulusi'nin sadece helalleşmek için yeniden bir araya geldiği üç kadından üç çocuğu olduğunu öğrenmesiyle artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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