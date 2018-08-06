'Kocama terlik getirmekten asla gocunmam'

Altı yıldır birçok dizide yer aldı ama Alişan’la yaptığı evlilikle magazin gündemine oturdu. Şimdi Kanal D’de başlayan ‘Çok Tatlı’ isimli programla ekranlara geliyor. Buse Varol doğacak bebeğinden haklarındaki eleştirilere kadar her şeyi Hürriyet’ten Hakan Gence’ye anlattı. İşte o röportaj…
Alişan’la üç ay içinde tanışıp evlenme kararı aldınız... Hızlı değil mi? - O çok garip bir his, sanki 20 yıldır tanışıyormuşuz, hep berabermişiz gibi... Alişan nişanlandığında magazinde tesadüfen görüp “Aa Alişan bile evleniyor, ben evde kaldım, biraz daha bekleseydi ben evlenirdim onunla” demiştim; günün sonunda evliyiz. Önceden beğenir miydiniz?
- Hiç ilgi alanımda olmadı. Tanıyana kadar... ‘Dostlar Mahallesi’ dizisinin çekiminden bir hafta önce oyuncu-yönetmen buluşmasında tanıştık. Beni çok beğenmiş ve Çağla’ya (Şıkel) “Bu kız benim sevgilim olacak” demiş. Sonra dizinin fotoğraf çekimi için Muhsin Bey’in (Akgün) stüdyosunda sohbet ettik, kaynaştık. Evlenme teklifini nişandan beş gün önce yaptı. Sette senaryo gereği evleniyordum, dönem işi olduğu için cariyelerin bana yüzük getirme sahnesini çekiyorduk. Alişan bir hafta önceden her şeyi ayarlamış. Yüzüğü cariyeler yerine o getirdi.
O dönem paylaşımlarınıza pozitif yorum kadar hakaret de geldi. Sizce bir yerde çift olarak yanlış mı yaptınız? - Bir şeyin en iyisini de yapsanız taşlayan birileri mutlaka oluyor. O yüzden kulaklarımı bütün kötü yorumlara kapattım. İyi dileklerde bulunan kişi sayısı daha fazla.
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