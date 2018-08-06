'Kocama terlik getirmekten asla gocunmam'

- Hiç ilgi alanımda olmadı. Tanıyana kadar... ‘Dostlar Mahallesi’ dizisinin çekiminden bir hafta önce oyuncu-yönetmen buluşmasında tanıştık. Beni çok beğenmiş ve Çağla’ya (Şıkel) “Bu kız benim sevgilim olacak” demiş. Sonra dizinin fotoğraf çekimi için Muhsin Bey’in (Akgün) stüdyosunda sohbet ettik, kaynaştık. Evlenme teklifini nişandan beş gün önce yaptı. Sette senaryo gereği evleniyordum, dönem işi olduğu için cariyelerin bana yüzük getirme sahnesini çekiyorduk. Alişan bir hafta önceden her şeyi ayarlamış. Yüzüğü cariyeler yerine o getirdi.