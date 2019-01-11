'Kocam evde yok' diye eve çağırıp uygunsuz görüntülerini çekti

ANTALYA'da emlak sektöründe çalışan R.D.B. adlı kadın, inşaat sektöründe danışmanlık yapan A.Y.'yi (49) "Kocam iş gezesinde" diyerek, eve çağırdı. Davet üzerine eve giden A.Y., kadın ve kadının erkek arkadaşı Bayram Ali Demir tarafından dövülüp, uygunsuz görüntüleri çekildi.

'Kocam evde yok' diye eve çağırıp uygunsuz görüntülerini çekti

Olay, Pazartesi günü Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde yaşandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne şikayetçi olan A.Y., bir inşaat şirketinde danışmanlık yaptığını, 2 ay önce daire satışı sırasında tanışıp, arkadaş olduğu R.D.B. adlı kadının kendisine 'Kocam evde yok, 4 günlük işe çıktı' diye mesaj atıp, eve çağırdığını anlattı.

14
'Kocam evde yok' diye eve çağırıp uygunsuz görüntülerini çekti

Davet üzerine eve gittiğini, R.D.B.'nin kendisini kapıda öperek karşıladığını belirten A.Y., bu sırada elinde sopayla içeri giren ve daha sonradan kadının erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği Bayram Ali Demir'in başına sopayla vurduğunu görüntülerinin de kaydedildiğini ileri sürdü. A.Y., Demir'in kendisini tehdit ederek, içinde 500 TL ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı ile başkasına ait 3 adet senet ve babasına ait veraset ilamını aldığını söyledi. Görüntü ve ses kaydını da alan ikilinin, kendisine 3 adet boş senet imzalattırdığını bildiren A.Y., çiftin son olarak da 5 bin TL istediklerini belirtti.

24
'Kocam evde yok' diye eve çağırıp uygunsuz görüntülerini çekti

A.Y.'nin şikayeti üzerine polis, 5 bin TL'yi almaya gelen ikiliyi suçüstü yakaladı.

34
'Kocam evde yok' diye eve çağırıp uygunsuz görüntülerini çekti

Gözaltına alınan ikili, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.D.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Bayram Ali Demir tutuklandı.

44
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro