'Kocam beni dövdü yardım edin' paylaşımı ortalığı karıştırdı

Geçtiğimiz aylarda eşi Berk Oktay ile boşanacağı yönünde haberler çıkan Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram sayfasında "Kocam beni dövdü yardım edin" notu ile bir fotoğraf paylaşıldı. Sosyal medyada ses getiren fotoğraf kısa süre içinde silindi. Bu durum 'Merve Şarapçıoğlu'nun hesabı hack'lendi mi?' sorularını akıllara getirdi.
Tarafalar konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Merve Şarapçıoğlu'na ait olduğu iddia edilen fotoğrafın bir şiddet fotoğrafı mı, yoksa estetik operasyon ya da kaza fotoğrafı mı olup olmadığı merak konusu.
Berk Oktay 2016 yılında uzatmalı sevgilisi Merve Şarapçıoğlu ile nikâh masasına oturmuştu. Bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftin, evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi. Berk Oktay'ın aylar önce oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası attığı "Her şey, herkes boş... Biz sadece Beşiktaş'ı sevdik... Anneden sonra ilk aşk, tek aşk. Görmek istedikleriniz sizinle olsun... İyi geceler.." tweet'i ise iddiaları güçlendirdi.
Merve Şarapçıoğlu da Berk Oktay ile aynı gün, Twitter sayfasında şu mesajı paylaştı: Aşk elbette var ama aşk geçicidir, uçup gider... Geriye kalan ve asıl köklü olan, sevgidir. Yüreğinde sevgi olan kişiden korkmayın. Sevgiyi bilmeyen, yaşamayan, yaşamak istemeyenden korkun. “Aşk geçici, sevgi ise kalıcıdır. Berk Oktay, kısa bir süre önce Instagram hesabını kapatmıştı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde yeni bir hesap açtı. Daha önce birçok kez eşiyle fotoğrafını paylaşan Berk Oktay, yeni sayfasında eşine ait tek bir kareye bile yer vermedi.
İşte "Kocam beni dövdü yardım edin" notuyla paylaşılan fotoğraf...
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